Çorum'da Baba-oğul husumetlisini önce sopayla, sonra bıçakla yaraladı! Ağır yaralanan adamın hayati tehlikesi devam ediyor!

Dehşet verici olay, dün Ankara-Samsun Karayolu üzerinde bulunan araç aksesuarları satılan bir iş yerinde meydana geldi.

İddialara göre, nedeninin öğrenilemeyen bir sebepten daha önceden araların anlaşmazlık bulunan E.Y. ve V.Y., Alparslan T.'yi iş yerinde darp ettikten sonra bıçakladı.

Dehşet anları kamerada

Sungurlu'da yaşanan dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ilk önce iş yerine V.Y., daha sonra ise E.T. geliyor. İş yerine giren E.T. direkt Alparslan T.'ye saldırırken, oğlu ise üzerinde bulunan bıçağı çıkarıyor. Bu sırada iş yerinde bulunan bir kişi V.Y.'ye müdahale ediyor ancak başarılı olamıyor. Elindeki bıçakla iş yerinde bulunan kişilerinde üzerine giden V.Y., bir süre daha E.T.'nin darp ettiği Alparslan T.'yi bıçaklıyor.

Baba oğul daha sonra iş yerinden ayrılıyor.

Ağır yaralanan iş yeri sahibi yoğun bakımda

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alparslan T., ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Alparslan T.'nin kolunun kopma noktasına geldiği ve kafasına aldığı darbeler nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.