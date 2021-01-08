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  3. Çorum'da kayıp Müberra Gökçe'den acı haber geldi! Cesedine ulaşıldı

Çorum'da kayıp Müberra Gökçe'den acı haber geldi! Cesedine ulaşıldı

Çorum’un Kargı ilçesinde ailesinin bir hafta önce kayıp ihbarında bulunduğu 18 yaşındaki Müberra Gökçe'nin baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı.

Çorum'da kayıp Müberra Gökçe'den acı haber geldi! Cesedine ulaşıldı

Alınan bilgiye göre, 18 yaşındaki Müberra Gökçe'den haber alamayan yakınları, Kargı İlçe jandarma Karakoluna kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları başlatan jandarma ekipleri, arazide iz bulamayınca Maksutlu köyü yakınlarındaki baraj gölüne yöneldi.

Jandarmanın talebi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı sualtı dalgıçları, baraj gölünde yaptıkları aramada genç kızın önce ayakkabılarına, ardından da cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan genç kızın cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum'da bir haftadır aranan Müberra Gökçe'nin cesedi baraj gölünde bulundu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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