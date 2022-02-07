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Çorum'da bir kadın az kalsın eski eş cinayetine kurban gidiyordu! Silahın tutukluk yapması hayatını kurtardı!

Çorum'da boşandığı eşi Şenay Ç'ye kurusıkıdan bozma tabancayla ateş edip, başına silahın kabzası ve taşla vurarak yaralayan M.Ç, tutuklandı.

Çorum'da bir kadın az kalsın eski eş cinayetine kurban gidiyordu! Silahın tutukluk yapması hayatını kurtardı!

Alınan bilgiye göre, M.Ç, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Şenay Ç'nin Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Sokak'taki evine gitti. Sokakta eski karı koca arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, kurusıkıdan bozma tabancasını çıkartıp, Şenay Ç'ye doğru bir el ateş etti.

M.Ç, daha sonra tutukluk yapan silahın kabzasıyla ve yerden aldığı taşlarla Şenay Ç'yi başından darbetti.

Kavga sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşlar, Şenay Ç'yi eski eşinden kurtardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaralanan Şenay Ç. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da bir kadın az kalsın eski eş cinayetine kurban gidiyordu! Silahın tutukluk yapması hayatını kurtardı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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