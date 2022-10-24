Çorum'da korkutan kaza: Yaralılar var

Çorum’un İskilip ilçesinde korkutan bir kaza meydana geldi. İki hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Çorum'da korkutan kaza: Yaralılar var

Korkutan kaza, Çorum-İskilip karayolu Hacıbey köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İskilip istikametinde seyir halinde olan, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen Fiat marka hafif ticari araç ile Citroen marka hafif ticari araç çarpıştı.

Çorum'da korkutan kaza: Yaralılar var

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç da yol kenarında bulunana tarlaya uçtu. Kazada araçlarda bulunan A.K., M.Y., A.O.Y., Y.Y., T.Y. ve M.E.E. yaralandı.

Çorum'da korkutan kaza: Yaralılar var

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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