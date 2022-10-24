Çorum'da korkutan kaza: Yaralılar var

Korkutan kaza, Çorum-İskilip karayolu Hacıbey köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İskilip istikametinde seyir halinde olan, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen Fiat marka hafif ticari araç ile Citroen marka hafif ticari araç çarpıştı.

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç da yol kenarında bulunana tarlaya uçtu. Kazada araçlarda bulunan A.K., M.Y., A.O.Y., Y.Y., T.Y. ve M.E.E. yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.