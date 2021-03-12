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  3. Çorum'da okulda dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü

Çorum'da okulda dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü

Çorum’un Alaca ilçesinde 54 yaşındaki bir şahıs, oğluyla kavga ettiğini öne sürdüğü ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 2 çocuğu tabancayla vurdu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuklar, hayatını kaybetti.

Çorum'da okulda dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü

Çorum’un Alaca ilçesinde yaşanan olayda, Servet B. adındaki bir kişi, okul servisinde henüz yaşları 14 olan iki öğrenciyi silahla vurdu.

İddiaya göre, oğluyla kavga ettiği gerekçesiyle 8.sınıf öğrencisi Tunç T. ve Kaan T'nin yanına giden  Servet B., tabancasıyla 6, 7 el ateş etti. 

Ağır yaralanan çocuklar, kaldırıldıkları hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Servet B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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