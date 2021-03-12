Çorum'da okulda dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü

Çorum’un Alaca ilçesinde yaşanan olayda, Servet B. adındaki bir kişi, okul servisinde henüz yaşları 14 olan iki öğrenciyi silahla vurdu.

İddiaya göre, oğluyla kavga ettiği gerekçesiyle 8.sınıf öğrencisi Tunç T. ve Kaan T'nin yanına giden Servet B., tabancasıyla 6, 7 el ateş etti.

Ağır yaralanan çocuklar, kaldırıldıkları hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Servet B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.