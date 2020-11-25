Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez çırılçıplak poz verdi!Adana Demirspor - Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?Ziraat Odası Başkanı Sevinç, "işsizlik ve açlıktan" dem vuranlara isyan ettiAdıyaman'da koronavirüs alarmı valiliği harekete geçirdi! Çok sayıda ev karantinaya alındıİstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'nin karşı karşıya geldiği an sosyal medyada gündem oldu!Çorum’da operasyon: 663 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildiVodafone Red İnstagram programı "Mücbir Sebepler" için sponsor oldu!İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 25 Kasım’da ‘Kadın Destek Hattı’: 7/24 hizmet verecekCumhurbaşkanı Erdoğan, yerli korona aşısı için tarih verdi
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Çorum’da operasyon: 663 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Çorum’da operasyon: 663 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 663 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi,

Çorum’da operasyon: 663 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre bir şahsın, yaşa dışı yollardan ülkemize sokulan ve içeriğinde yasaklanmış etken maddeler bulunan, cinsel içerikli haplar ile cinsel içerikli gıda maddelerini araç ile Çorum'a getirerek irtibatlı olduğu şahıslara satacağı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine,

KOM ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmalar neticesinde bahse konu araç İl merkezi Mimar Sinan Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde durdurularak arama yapılmış. Yapılan aramalarda 153 adet çeşitli marka ve ebatlarda cinsel içerikli ilaç, 108 adet çeşitli marka ve ebatlarda cinsel içerikli gıda maddesi, 210 adet çeşitli marka ve ebatlarda cinsel içerikli jel, 24 adet çeşitli marka ve ebatlarda cinsel içerikli sıvı içecek, 168 adet çeşitli marka ve ebatlarda cinsel içerikli mendil ele geçirildi.

Toplam 663 adet cinsel içerikli ürüne el koyan polis ekipleri gözaltına aldığı araç sürücüsünü, ifadesi alındıktan sonra 5607 sayılı kanuna muhalefet etmek suçundan adliye'ye sevk edildi.

Çorum’da operasyon: 663 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT