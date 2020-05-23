İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Çorum'da otomobil su kanalına uçtu

Çorum'da otomobil su kanalına uçtu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza yapılan araçta maddi hasar oluştu.

Çorum'da otomobil su kanalına uçtu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına uçtu.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar oluştu.

Çorum'da otomobil su kanalına uçtu

Çorum'da otomobil su kanalına uçtu

Gündem Editörü

Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT