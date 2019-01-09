Çorum'da 10 Ocak okullar tatil mi? MEB son dakika

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Sungurlu'da temel ve orta öğretim okullarında yarın tatil edilmiştir. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz. Kitap okuma bilgilerini ve fotoğraflarını sosyal medyadan bana gönderenlere kitap hediye edeceğim" bilgisini vermişti.,

Çorum ‘da yoğun kar etkili olmaya başladı. Çorum’da gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı sonrası ilde kar kalınlığı 70 santime ulaşırken, beyaz örtüyle kaplanan Çorum meydanı havadan görüntülendi. Kar yağışı bu tanelerin yeryüzüne inmesi ile gerçekleşirken, eğer bulutlar ile yer arasında bulunan havanın sıcak olması durumu söz konusu ise kar tanelerinin yağmura dönüşmesi de mümkün olur. Çünkü yeteri kadar ısınmış olan hava bu taneleri sıvı forma çevirecektir. Eğer sıcaklık yeteri kadar yüksek değilse bu taneler aynı kristaller halleri ile yere düşerler ve kar yağışı meydana gelir. 10 Ocak 2019 Çorum’da okullar tatil mi?

ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ? 10 OCAK PERŞEMBE

Okulları kar tatilinden dolayı kapalı olacağı eğitime ara veren illeri ve ilçeleri 10 Ocak 2019 Perşembe günü hangi okulların tatil olacağını haberimizde bulabilirsiniz. Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Çorum’da 10 Ocak'ta bugün okullar tatil mi sorusu günün en çok merak edilenlerinden oluyor. İşte tüm gelişmeler ve hava durumu tahminleri...

9 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ OKUL TATİLİ OLAN İLLER

ÇANAKKALE YENİCE'DE OKUL TATİLİ

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde kar yağışı nedeniyle cuma gününden beri eğitim- öğretim verilemeyen ilk ve orta dereceli okullar, yarın (çarşamba) için bir gün daha tatil edildi.

Yenice Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla, yarın için ilk ve orta dereceli okullarda eğitim- öğretime ara verildiği belirtildi. Kar yağışının günlerdir devam ettiği ilçede, yağış halen sürüyor.

ADIYAMAN SİNCİK'TA OKULLAR TATİL

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede tüm okullar 1 gün (Çarşamba) tatil edildi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın yaptığı açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yaşından dolayı ilçe genelinde ki tüm okullarımız 9 Ocak Çarşamba günü tatil edilmiştir" ifadelerini kullandı.

MUŞ'TA OKULLAR TATİL

Muş’ta olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullar yarın için tatile dildi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle, ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 9 Ocak Çarşamba günü tüm il genelinde (merkez ilçe, tüm ilçeler ve bağlı köyleriyle birlikte) eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine valiliğimce karar verilmiştir" denildi.

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL

Niğde’de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullara yarın ara verildi.

Vali Yılmaz Şimşek, kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Şimşek, "Kar, bir şehre ancak bu kadar yakışır. Sevgili çocuklar, kar yağışı nedeniyle 09.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Geleceğimizin teminatı olan sizler, bizim her şeyimizsiniz." paylaşımında bulundu.

Hamile ve engelli kamu personeli de yarın idari izinli sayılacak.

NİĞDE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kar yağışının devam etmesi ve buzlanma beklentisi nedeniyle ilimiz Niğde Merkez, ilçe, köy ve kasabalarda 9 Ocak 2019 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

SİVAS'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Sivas’ta etkili olan soğuk ve kar yağışı nedeniyle okullar Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildi. Bazı memurların da bir gün izinli sayılacağı belirtildi.

Sivas Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca; kamu kurum ve kuruşlarında çalışan; hamile, engelli, diyaliz, kalp, böbrek hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının Çarşamba günü bir gün süre izinli sayılacakları belirtildi.

ISPARTA'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Isparta’da aşırı soğuk hava ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve merkeze bağlı köylerde, ilk ve orta dereceleri okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen aşırı soğuğa bağlı yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ihtimalinden dolayı öğrencilerimiz adına herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için il merkezi ve merkez köylerimizde eğitim-öğretime 9 Ocak 2019 günü bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu görevlilerimizde idari izinli sayılacaktır” denildi.

TOKAT'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacak.

BİTLİS'DE OKULLAR TATİL 9 OCAK

Yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verileceği belirtildi.

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL 9 OCAK

Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, gün boyu süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 9 Ocak Çarşamba il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL 9 OCAK

Kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verilen Bingöl'de okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamudaki engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Valilik, bugün de okulların tatil edilmesine karar vermişti.

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Öğrencilerin mağdur olmaması için tüm tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ile öğretim kurumları 09 Ocak 2019 Çarşamba tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL 9 OCAK

Yoğun kar dolayısıyla yarın 5 ilçede eğitime ara verildi.

Kayseri'de sabah saatlerinde etkisini gösteren ve gün boyu devam eden kar yağışının ardından yarın Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve Yahyalı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

AMASYA'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Amasya’da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla yarın il genelindeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Sosyal paylaşım sayfasından açıklamada bulunan Vali Dr. Osman Varol, “Değerli öğrencilerimiz, sevgili gençler; il merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaya bağlı olumsuz koşullar nedeniyle sağlığınız ve güvenliğiniz için, 09 Ocak Çarşamba günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verdik” ifadelerini kullandı.

Varol, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağını belirtti.

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Adıyaman’ın Gölbaşı, Besni ve Gerger ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Gölbaşı İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu. İlçedeki tüm okulların 9 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtilen açıklamada hamile, yaşlı ve engelli çalışanların da idari izinli olarak sayılacağı duyuruldu.

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ise yaptığı açıklamada, "Besni'de etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararını aldık. Çarşamba günü ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir" şeklinde konuştu.

Gerger Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek, Güzelsu, Köklüce, Gümüş Kaşık, Kılıç, Beşgöze köy ve mezraları dışında kalan, Gerger merkez dahil diğer yerleşim yerindeki ilk ve orta dereceli okulların tamamının kar ve buzlanmadan dolayı 09.01.2019 (Çarşamba) tarihinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

ÇORUM'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Çorum'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 7 ilçede eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, yaptığı açıklamada, "Alaca, Sungurlu, Mecitözü, Ortaköy ,Boğazkale, Oğuzlar, Laçin ilçelerimizde 9 Ocak 2019 Çarşamba günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmiştir" dedi.

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar tatil edildi.

Meteorolojinin uyardığı yoğun kar yağışı Elazığ’da etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle göz gözü görmez hale geldi. Valilikte okulların yarın için tatil edildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 09 Ocak 2018 Çarşamba günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

KARS'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Sarıkamış Kaymakamlığı, “Sarıkamış’ta devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında 9 Ocak 2019 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir” açıklamasında bulundu.

KONYA'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Konya'da etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle il merkezi ve 11 ilçedeki okullar 1 gün tatil edildi.

Konya'da iki gündür etkili olan kar yağışı devam ediyor. Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle il merkezindeki Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde 9 Ocak 2019 Çarşamba günü resmi ve özel ilk ve orta dereceli tüm okullar, özel kreş ve gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kurslarının 1 (bir) gün süre ile tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engeliler, harp malulü ve gazilerin de (yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) 1 gün süreyle idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Öte yandan, olumsuz hava şartları dolayısıyla Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Derbent, Kadınhanı, Yunak, Bozkır, Çumra, Hadim, Ereğli ve Ilgın ilçelerinde Çarşamba günü okullar tatil edildi.

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Erzincan’da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar 1 gün daha tatil edildi.

Erzincan’da önceki günden beri etkili olan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yer yer 20 santimetreyi bulan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günüde okulları bir gün süreyle tatil edildi. Öte yandan kar yağışını fırsat bilen Erzincanlılar sokaklara dökülerek kar yağışı altında fotoğraf çekme imkanı buldu. Erzincan Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri ise yoğun bir çalışma içerisine girdiği öğrenildi.

TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL 9 OCAK

Tunceli'nin 4 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Valilik açıklamasında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Nazımiye, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt ilçelerimizde bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla Nazımiye, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt ilçelerimizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 09 Ocak 2019 Çarşamba günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca 4 ilçede kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların da izinli sayılacağı bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş'ın 7 ilçesinde okullar da tatil edildi. Elbistan, Afşin, Ekinözü, Göksun, Nurhak, Çağlayancerit ve Andırın ilçelerinde Yeşilova ve Kastal mahallelerindeki orta okullar hariç yarın 1 gün süreyle eğitime ara verilirken, engelli ve hamile kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak.

KARAMAN'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Karaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle, merkez ve merkeze bağlı köylerde okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Karaman Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bu gece ve yarın için kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden Karaman merkez ve merkeze bağlı köylerimizde 09.01.2019 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelliler, hamileler, harp malulü ve gaziler de idari izinli sayılacaklardır.” denildi.

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Samsun’da yoğun kar yağışı dolayısıyla 7 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ayvacık, Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık, Salıpazarı ve Kavak ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 09 Ocak Çarşamba günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca adı geçen ilçelerde aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” denildi.

MALATYA'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Malatya'da yoğun kar yağışının yaşandığı 5 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Malatya'da özellikle yüksek kesimli bölgelerde tipi ve fırtınanın da etkisiyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının yoğun olduğu Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde eğitime 9 Ocak 2019 günü bir günlük ara verildiği açıklandı. Aynı gün 5 ilçede ayrıca engelli ve hamile kamu görevlerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Ardahan Valiliği tarafından alınan kararla il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle eğitim ve öğretime tüm okullarda bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

DENİZLİ'DE OKULLAR TATİL 9 OCAK

Denizli’de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle, Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde 9 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edildiğini kaydetti.

KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL 9 OCAK

Kırşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle Valiliğimizce Çarşamba günü için il geneli tüm okulların 1 günlüğüne tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuda çalışan hamile ve engellilerde izinli sayılacaktır" denildi.

BOLU'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Bolu'nun Gerede ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesinde kar yağışı ve gece saatlerinde yaşanabilecek buzlanma nedeniyle 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

AĞRI'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Ağrı’da olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve Eleşkirt ilçesinde okullar tatil edildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve köylerinde çarşamba günü okulların tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelinde izinli sayılacağı kaydedildi. Eleşkirt ilçe genelinde de eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.

BAYBURT'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde devam eden kar yağışı, şiddetli rüzgar nedeniyle özellikle yüksek mevkilerde oluşan yoğun tipi ve aşırı buzlanma nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için 9 Ocak Çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır” denildi.

GİRESUN'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Giresun'un iç bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle iki ilçede tüm okullar olmak üzere iki ilçede ise köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şebinkarahisar ilçe genelindeki tüm okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Dereli ilçe merkezi ve köylerdeki Temel Eğitim okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Liselerde eğitime devam edilecek olup, ortaöğretim taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz 1 gün izinli sayılacaklardır. Çamoluk ilçesinde, köy okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz 1 gün izinli sayılacaklardır” denildi.

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Zonguldak'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, 9 Ocak 2019 günü de eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Zonguldak merkez ilçe, Kilimli, Kozlu ilçelerinin yanı sıra Alaplı ve Devrek ilçelerinde de eğitime 9 Ocak 2019 günü ara verildiğini açıkladı. Kapıcı, "Sevgili öğrenciler Zonguldak Merkez,Kozlu ve Kilimli ilçelerinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle siz öğrencilerimizin emniyeti açısından eğitim öğretime Çarşamba günü Valimiz Erdoğan Bektaş'ın emriyle ara verilmiştir. Sınavlarınıza iyi çalışın" açıklamasında bulundu.



KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL 9 OCAK

Kocaeli'de devam eden kar yağışı nedeniyle il geneli taşımalı eğitimin uygulanan yerlerde yarın okular tatil edildi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, devam eden kar yağışı nedeniyle sosyal medya üzerinden tatil açıklaması yaptı. Aksoy açıklamasında olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim yapılan okullarda Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

ORDU'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Ordu genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 ilçede eğitime ara verildiği açıklandı.

Açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 14 ilçenin tamamında, 5 ilçenin ise bazı mahallelerindeki okullarda eğitime ara verildiğine dikkat çekilerek, “Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki tüm okullarda, eğitime ara verilmiştir" denildi.

Diğer 5 ilçede eğitime ara verilen ilçeler ve okullar ise şu şekilde: "Altınordu ilçesinde Gerce İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Gökömer İlkokulu-Ortaokulu, Öceli İlkokulu-Ortaokulu, Saraycık İlkokulu-Ortaokulu, Eyüplü Şehit Sezar Aydın İlkokulu-Ortaokulu, Yağızlı Şehit Zafer Gülseren İlkokulu-Ortaokulu, Kökenli İlkokulu-Ortaokulu, Bayadı İlkulu-Ortaokulu, Kayabaşı İlkokulu-Ortaokulu, Karacaömer İlkokulu-Ortaokulunda, Fatsa ilçesinde Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, Demirci ve İslamdağ Mahallelerindeki okullarda, Ünye ilçesinde Yeşilkent, Yenikent, Fatih Meydan ,Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyurt ve İnkur Mahalleleri'nde yer alan okullarda eğitime ara verildi."

Açıklamada ayrıca, eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bir gün idari izinli sayıldığını belirtildi.



GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL 9 OCAK

Gümüşhane Valiliği, il genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 9 Ocak Çarşamba günü bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Kurumun web sitesinden yapılan açıklamada meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, il merkezi ve ilçelerde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 9 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL 9 OCAK

Kastamonu’nun Şenpazar İlçesinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma ihtimaline karşı taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, 9 Ocak 2019 tarihinde izinli sayılacak.

Şenpazar İlçesi Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, “Şenpazar İlçemizdeki olumsuz hava koşulları ve buzlanma ihtimaline karşı Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz 9 Ocak Çarşamba günü izinli sayılacaklardır” denildi