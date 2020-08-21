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Çorum'da yeni kısıtlamalar geldi

Koronavirüs salgınının artması nedeniyle il bazında uygulanan kısıtlama haberleri gelmeye devam ediyor. Çorum'da kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlamalar getirildiği açıklandı.

Çorum'da yeni kısıtlamalar geldi

Çorum'da korona virüsle mücadele bağlamında, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile zorunlu olmayan etkinliklere ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlamalar getirildi.

Çorum'da yeni kısıtlamalar geldi

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında olağanüstü toplandı. Vali Çiftçi, toplantıda alınan kararlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, içinde bulunulan ay içinde kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, sadece çelenk töreni kısmının icra edileceğini, tebrikat, tören ve resepsiyon programının yapılmamasına karar verildiğini açıkladı.

Çorum'da yeni kısıtlamalar geldi
Düğünlerin tüm etkinlikler dahil toplam süresinin 3 saatten fazla olmamak üzere aynı gün içinde gerçekleştirilmesine karar verildiğini duyuran Vali Çiftçi, alınan diğer kararları ise şöyle sıraladı:
"65 yaş ve üzeri kişilerin, birinci ve ikinci derece akrabaları haricindeki kişilere ait düğün, nişan, sünnet, mevlit, cenaze, taziye gibi toplu etkinliklere katılmalarının ikinci bir talimata kadar kısıtlanmasına, toplu olarak cenaze, taziye, mevlit yemeği verilmemesine, yemek ikramlarının ikinci bir emre kadar kısıtlanmasına, iş yeri açılışı, tören, panayır, şenlik, şölen, konser, festival, fuar gibi zorunluluk arz etmeyen açılış, eğlence ve etkinliklerin yapılmamasına veya ileri bir tarihe ertelenmesine, site yerleşim yerlerinde bulunan umuma açık olmayan, ticari olarak işletilmeyen havuzların ikinci bir talimata kadar yüzme amaçlı kullanılmamasına karar verilmiştir.”

Çorum'da yeni kısıtlamalar geldi
Denetimlerin özellikle restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi toplu yeme-içme mekanlarının daha yoğun olduğu akşam ve gece saatlerinde artırılacağını vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, evde karantina altına alınan kişilerin de ikamet adreslerinde karantina süresince kontrol edilerek, izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenlere yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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