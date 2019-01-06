Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerimizde yoğun kar yağışı sebebiyle okullarımızda 07/01/2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

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