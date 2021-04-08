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  3. Çorum'da zabıta ekipleri Ramazan denetimi yaptı

Çorum'da zabıta ekipleri Ramazan denetimi yaptı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Çorum'un Bayat ilçesinde, gıda üretimi ve satışı yapan imalathanelere yönelik zabıta ekipler tarafından denetim yapıldı.

Çorum'da zabıta ekipleri Ramazan denetimi yaptı

Bayat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmeleri temizlik, ruhsat, hijyen kurallarına uygunluk ve ürün gramajı yönünden denetledi.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, zabıta ekiplerinin sık sık denetimlerde bulunduğunu hatırlatarak "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. İlçemizde gıda üretimi yapan işletmelere sık sık denetimlerimiz yapılıyor. Şu ana kadar yapılan denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Denetimlerini aralıksız sürdüren ekiplerimiz yaklaşan ramazan ayı öncesi de gerekli denetimlerini yaptılar ve bundan sonra da sık sık yapacaklar. Zor günler geçirdiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızdan isteğim maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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