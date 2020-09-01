Çorum'un neyi meşhur? Çorum'da ne yenir? Gezilecek yerler...

Orta Karadeniz Bölgesinde bulunan Çorum'un birçok doğal güzelliği bulunuyor. Aynı zamanda da birçok yöresel lezzetin bulunduğu Çorum'un en ünlü yiyeceği, leblebisidir. Peki, Çorum'da ne yenir? Çorum'un neyi meşhur? Gezilecek yerler... Detaylar haberimizde...

ÇORUM'DA NE YENİR? ÇORUM'UN NEYİ MEŞHUR?

Çorum Leblebisi

Çorum denince akla ilk gelenlerden birisi de leblebi. Çorum leblebisi kuru nohuttan yapılmaktadır. Ama bu kuru nohutun leblebi olabilmesi için 1.5 ay boyunca emek verilir.

Çatal Aşı

Çorum'un en çok tüketilen yiyeceklerden birisi olan Çatal Aşı, doyuruculuğuyla biliniyor. Yeşil mercimek ve buğday ile hazırlanan enfes bir çorba Çatal Aşı. Ancak doyuruculuğu nedeniyle çorba yerine ana yemek bile diyebiliriz.

İskilip Dolması

Çorum'un İskilip ilçesine özgü yemeklerinden birisi olan İskilip Dolması, Çorum düğünlerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor. İskilip Dolması, en az 15 saat pişirilerek yapılıyor.

ÇORUM'DA GEZİLECEK YERLER

Çorum İskilip Kaya Mezarı

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı olan bu kaya mezarı Roma zamanından kalmıştır. Yüksekliği 100 metre olan tek bir kaya üzerine yapılmıştır. Burada bulunan kalenin güneyinde ve güneydoğusunda bulunmaktadırlar. İskilip Kaya Mezarı’nın girişi dikdörtgendir ve ortasında iki adet sütun vardır.

Alacahöyük Örenyeri

Çorum’un Alaca ilçesine bağlıdır. İlçenin kuzeybatısındaki Hüyük köyünde bulunan bir höyük olan Alacahöyük’ün ilçe merkezine olan mesafesi ise 15 kilometredir. Ayrıca il merkezine 45 kilometre, Ankara’ya ise 160 kilometre mesafededir. Burada yaşayan bazı uygarlıklar sırasıyla Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı uygarlıklarıdır.

Hattuşaş

Çorum’un Boğazköy ilçesine bağlı olan Hattuşaş, Hititlerin M.Ö.17. yüzyıl ile M.Ö. 13 yüzyılları arasında başkenti olmuş bir yerdir. Ayrıca 1986 yılında Hattuşaş, UNESCO tarafından dünya mirasları arasında girmiştir.