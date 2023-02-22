Cory Osullivan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cory Osullivan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cory Osullivan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cory Osullivan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cory Osullivan 2 Mayıs 2006 tarihinde Ballyfermot, Dublin şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cory Osullivan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cory Osullivan, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 24 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Cory Osullivan'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Cory Osullivan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cory Osullivan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Haziran 2022 yılında Shamrock Rovers
Cory Osullivan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cory Osullivan şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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