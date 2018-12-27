Cosimo de Medici Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Ne Zaman, Kaç Yaşında, Nerede Öldü?

COSİMO DE MEDİCİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 27.Eylül.1389 Ölüm tarihi : 01.Ağustos.1464

Cosimo de Medici kaç yaşında öldü : 75

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Politikacı

Cosimo de Medici doğum yeri : Floransa, İtalya

Ölüm yeri : Floransa, İtalya

COSİMO DE MEDİCİ BİYOGRAFİSİ

Floransa’da yaşamış bankacı ve politikacıdır. Medici Bankası’nın ikinci kurucusu olarak da bilinmektedir.

Cosimo de Medici, 27 Eylül 1389 tarihinde Floransa, İtalya’da doğmuştur. Babası Giovanni di Bicci de Medici (1360–1429) Roma’da 1393 yılında kurmuş olduğu bankacılık faaliyetlerini Floransa’ya taşıyarak Medici Bankası’nı 1397 yılında kurmuştur. Cosimo de Medici, babasının ardından ailenin siyasal güçlerinin temelini atmıştır. Cosimo kendisini yönetici ilan etmemiş olsa da büyük bir siyasal güç elde etmeyi başarmıştır. Onun döneminde, Medici ve Albizzi aileleri arasında büyük bir güç çatışması yaşanmıştır.

Cosimo,esini geçerek Papalığın mali işlerini yürütme görevini de üstlenmiştir. Akrabası olan Papa II. Pius’tan, Tolfa madenlerini işletme yetkisini alarak kısa zamanda büyük bir kazanç elde etmeye başarmıştır. Cosimo’nun güçlü konumu ve halkçı politikaları, Floransa oligarşisinin tepkisini toplamıştır.

1433 yılında yeni Signoria (Senyörlük) seçiminde Albizzi taraftarları ağır bastığı için Cosimo de Medici ilk olarak gözaltına alınır. Suçu ise “Kendisini başkalarından üstün tutmaya çalışmak.” olarak tanımlanır ve ölüm cezası verilir. Ona yapılan suikast girişimleri sonuçsuz kalınca Urbino’ya sürgüne gönderilmesine karar verilir. Verilen bu karara karşı çıkan Cosimo de Medici, Venedik’e giderek, bankacılık faaliyetlerini burada sürdürür. Ertesi yıl 1434 yılında Medici Ailesi seçimlerle Signoria’yı ele geçirince Cosimo de Medici’da Floransa’ya geri döner.

İlk olarak Albizzi Ailesini sürgün eder ve Floransa’dan gönderir. Daha sonra Cosimo, Floransa anayasasını çıkartır, bankacılık faateri birliğini oluşturur. Bu sistem kendinden sonra gelen kişilerce de başarıyla devam ettirilmiştir.

Cosimo de Medici, 1415 yılında Contessina de Bardi ile evlendi. Bu evliliğinden Piero di Cosimo de' Medici, Giovanni di Cosimo de Medici adlarında iki çocuğu oldu. Evlilik dışı ilişkisinden de Carlo de' Medici adında bir oğlu oldu. Lorenzo de Medici ve Giuliano de Medici, Bianca de Medici, Nannina de Medici, Maria di Piero de Medici adlarında torunları oldu.

Cosimo de Medici, 1 Ağustos 1464 tarihinde Floransa, İtalya’da gut hastalığı yüzünden 75 yaşında ölmüştür. Mezarı San Lorenzo Bazilikasında bulunmaktadır.

2016 yılında Cosimo de Medici’nin hayatının anlatıldığı “Medici: Masters of Florence” adında bir dizi yayınlanmıştır. Dizide Cosimo’nun yanı sıra babası Giovanni di Bicci de Medici’den de bahsedilmiştir. Dustin Hoffman da onun oğlu Giovanni di Cosimo de Medici karakterini canlandırmıştır.