Coşkun Gogen Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?
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COŞKUN GOGEN KİMDİR?
Doğum tarihi : 14.Haziran.1946
Coşkun Gogen kaç yaşında : 72
Kilo & Boy :
Burcu : İkizler
Meslek : Sinema Oyuncusu
Coşkun Gogen doğum yeri : Eriklik köyü, Bulancak, Giresun
COŞKUN GOGEN BİYOGRAFİSİ
Coşkun Gogen sinemadaki lakabıyla Tecavüzcü Coşkun, 14 Haziran 1946 tarihinde Giresun'un Bulancak ilçesi Eriklik köyünde doğmuştur. Aslen Makedonya kökenlidir. İlkokulu bitirdikten sonra okumamıştır. Çocukluğu İstanbulSamatya'da geçmiştir.
Gençliğinde Galatasarayfutbol takımı taraftarıydı ve amigoluk yapmaktaydı, bu yüzden Taksim, Kurtuluş’a yerleşti, berber çıraklığı yaptı. 1962 yılında 15-16 yaşlarındayken çıraklık yaptığı berberin önünden Yeşilçam'a figüran taşıyan otobüslere binmeye başladı. Sonra Yeşilçam’da filmlerde figüran rolleri almaya başladı. İlk filmi Hülya Koçyiğit'in oynadığı bir filmdi.
Coşkun Göğen, Ankara Anıttepe'de 24 ay askerlik görevini yaptı. Ardından bir dönem fotoroman sayfalarında hippi karakteri ile yer aldı. Önce ‘Hippi Coşkun’, ardından da “Tecavüzcü Coşkun” lakapları takıldı.
Türk sinema tarihinin en popüler karakteridir. Sinemada hırsızlık, çapkınlık yapan, kadınlara laf atan, kadınları taciz eden rollerle tanındı. 1979’da çevrilen "Yanmışım" filminde oynadığı tecavüzcü karakteriyle hafızalarımıza kazındı.
Türk sinemasında 400 aşkın filmde oynayan sanatçıya, oynadığı rollerde çok başarema severler ona "Tecavüzcü Coşkun" adını takmışlardır. ''Tecavüzcü Coşkun'' ismiyle ünlenen Coşkun Göğen, hayatında bir kadına ıslık çalıp laf atmadığını söyledi.
Oynadığı filmlerde mafyanın pis işlerini zevkle yürütüp, bulduğu her fırsatta korumasız kadınlara tecavüz edip, kirli şakalar yapması ve pis sırıtması ile ünlendi. Oysaki gerçek hayatında son derece sevecen, yardımsever ve iyi bir insandır.
İstanbul’ daki pantolon dükkanını kapatan ve 1989 yılında Antalya'ya yerleşen Coşkun Göğen, Antalyaspor'un amigoluğunun yanı sıra Konyaaltı’na Yiğit Beach adlı bir eğlence merkezinde halkla ilişkiler koordinatörlüğü yapmaktadır.
1973 yılında evlenen Coşkun Gogen’in Güneş, Dünya ve Uzay isimlerinde üç kızı vardır. Eşinden 1997 yılında boşadı. 2006 yılında ise Rus asıllı Anjelika Cherkashina ile evlendi.
Filmlerinden bazıları :
2017 - Karımı gördünüz mü? (Sinema filmi)
2017 - Son Haber (Sinema filmi)
2017 - Hep Yek 2 (Coşkun Ana)(Sinema filmi)
2016 - Vezir Parmağı (Sinema filmi)
2016 - Temel ile Dursun İstanbul'da (Kendisi)(Sinema filmi)
2015 - Bizim Batman (Sinema filmi)
2015 - Aşk Yeniden(TV Dizisi)
2015 - Avanak Dedektör (Sinema filmi)
2012 - Kilink Kayıp Elmaslar (TV Filmi)
2012 - Bir Hikayem Var
2010 - Günah Keçisi
2010 - Gül ve Peri (TV Dizisi)
2010 - Bir Katilin Anatomisi
2009 - Son Karar
2008 - Herakles - Heykelin Sırrı (TV Filmi)
2008 - Deli Dumrul (TV Filmi)
2007 - Tatlı Bela Fadime (TV Dizisi)
2005 - Tatlı Bela (TV Filmi)
2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi) 1. Sezon Konuk Oyuncu
2003 - Ömerçip
2003 - G.O.R.A
2002 - Çocuklar Duymasın (TV Dizisi)
2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi) Konuk Oyuncu
2001 - Herşey Senin İçin (TV Filmi)
2000 - Yaralı Kurt
1999 - Kimsecikler (TV Filmi)
1999 - Kahpe Bizans
1998 - Hain Geceler
1996 - Tatlı Kaçıklar (TV Dizisi)
1994 - Kuşku
1993 - Öp Babanın Elini
1993 - Öp Babanın Elini (TV Filmi)
1993 - Al Dudaklım
1992 - Taşların Sırrı (TV Dizisi)
1990 - Doyumsuz
1990 - Bir Aşk Masalı
1989 - Polis Dosyası
1989 - Kara Sevda (Video)
1988 - Yengeç Burcu
1988 - Kıbrıs'ta Vuruşanlar (TV Dizisi)
1988 - Cehennemde Tatil
1988 - Canım Oğlum
1988 - Arabesk
1988 - Acıların Günlüğü
1987 - Çember
1987 - Sevdim Seni
1987 - Her Yer Karanlık
1987 - Evlat Acısı (Video)
1987 - Alışırım
1987 - Alamancının Karısı
1986 - Vazife Uğruna
1986 - Tarzan Rıfkı
1986 - Sıcak Geceler
1986 - Sen Türkülerini Söyle
1986 - Kıskıvrak
1986 - Kader Kurbanları
1986 - Duvardaki Kan (TV Dizisi)
1986 - Ayrılamam
1986 - Alın Yazım
1986 - Akrep
1985 - Ölüm Yolu
1985 - Şabaniye
1985 - Ortadirek Şaban
1985 - Kayıp Kızlar
1985 - Kader
1984 - Damga
1983 - Kurban
1983 - Günahkar
1983 - Gecenin Sonu
1983 - Futboliye
1983 - Bin Kere Ölmek
1983 - Beyaz Ölüm
1983 - Badi
1982 - Yürek Yarası
1982 - Kördüğüm
1982 - Kaçak
1982 - Bir Yudum Mutluluk
1982 - Arkadaşım
1981 - Yüz Karası / Şöhretin Sonu
1981 - Unutulmayanlar
1981 - Sevdalım
1981 - Seni Yakacaklar
1981 - Kimbilir / Kibariye
1981 - Bir Damla Ateş
1980 - Vazgeç Gönlüm
1980 - Kır Gönlünün Zincirini
1980 - Huzurum Kalmadı
1980 - Gerzek Şaban
1979 - İsyankar
1979 - İstanbul 1979
1979 - İnsan Sevince
1979 - Yanmışım
1979 - Dokunmayın Şabanıma
1978 - Yıkılış
1978 - Batan Güneş
1977 - Son Gülen Tam Güler
1977 - Sivri Akıllılar
1977 - Kan
1976 - İntikam Meleği / Kadın Hamlet
1976 - Tilki Payı
1976 - Tek Başına
1976 - Sahte Kabadayı
1976 - Mağlup Edilemeyenler
1976 - Korkunç Şüphe
1976 - Kaybolan Saadet
1976 - Her Gönülde Bir Aslan Yatar
1976 - Günahkar
1976 - Arzu
1976 - Aile Şerefi
1975 - Halime'nin Kızları
1975 - Dadaş Hasan
1975 - Cellat
1975 - Beş Milyoncuk Borç Verir Misin
1975 - Ağrı Dağı Efsanesi
1974 - Kartal Yuvası
1974 - Boşver Arkadaş
1972 - Asi Gençler
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