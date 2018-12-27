Coşkun Gogen Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

COŞKUN GOGEN KİMDİR?

Doğum tarihi : 14.Haziran.1946

Coşkun Gogen kaç yaşında : 72

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Sinema Oyuncusu

Coşkun Gogen doğum yeri : Eriklik köyü, Bulancak, Giresun

COŞKUN GOGEN BİYOGRAFİSİ

Coşkun Gogen sinemadaki lakabıyla Tecavüzcü Coşkun, 14 Haziran 1946 tarihinde Giresun'un Bulancak ilçesi Eriklik köyünde doğmuştur. Aslen Makedonya kökenlidir. İlkokulu bitirdikten sonra okumamıştır. Çocukluğu İstanbulSamatya'da geçmiştir.

Gençliğinde Galatasarayfutbol takımı taraftarıydı ve amigoluk yapmaktaydı, bu yüzden Taksim, Kurtuluş’a yerleşti, berber çıraklığı yaptı. 1962 yılında 15-16 yaşlarındayken çıraklık yaptığı berberin önünden Yeşilçam'a figüran taşıyan otobüslere binmeye başladı. Sonra Yeşilçam’da filmlerde figüran rolleri almaya başladı. İlk filmi Hülya Koçyiğit'in oynadığı bir filmdi.

Coşkun Göğen, Ankara Anıttepe'de 24 ay askerlik görevini yaptı. Ardından bir dönem fotoroman sayfalarında hippi karakteri ile yer aldı. Önce ‘Hippi Coşkun’, ardından da “Tecavüzcü Coşkun” lakapları takıldı.

Türk sinema tarihinin en popüler karakteridir. Sinemada hırsızlık, çapkınlık yapan, kadınlara laf atan, kadınları taciz eden rollerle tanındı. 1979’da çevrilen "Yanmışım" filminde oynadığı tecavüzcü karakteriyle hafızalarımıza kazındı.

Türk sinemasında 400 aşkın filmde oynayan sanatçıya, oynadığı rollerde çok başarema severler ona "Tecavüzcü Coşkun" adını takmışlardır. ''Tecavüzcü Coşkun'' ismiyle ünlenen Coşkun Göğen, hayatında bir kadına ıslık çalıp laf atmadığını söyledi.

Oynadığı filmlerde mafyanın pis işlerini zevkle yürütüp, bulduğu her fırsatta korumasız kadınlara tecavüz edip, kirli şakalar yapması ve pis sırıtması ile ünlendi. Oysaki gerçek hayatında son derece sevecen, yardımsever ve iyi bir insandır.

İstanbul’ daki pantolon dükkanını kapatan ve 1989 yılında Antalya'ya yerleşen Coşkun Göğen, Antalyaspor'un amigoluğunun yanı sıra Konyaaltı’na Yiğit Beach adlı bir eğlence merkezinde halkla ilişkiler koordinatörlüğü yapmaktadır.

1973 yılında evlenen Coşkun Gogen’in Güneş, Dünya ve Uzay isimlerinde üç kızı vardır. Eşinden 1997 yılında boşadı. 2006 yılında ise Rus asıllı Anjelika Cherkashina ile evlendi.

Filmlerinden bazıları :

2017 - Karımı gördünüz mü? (Sinema filmi)

2017 - Son Haber (Sinema filmi)

2017 - Hep Yek 2 (Coşkun Ana)(Sinema filmi)

2016 - Vezir Parmağı (Sinema filmi)

2016 - Temel ile Dursun İstanbul'da (Kendisi)(Sinema filmi)

2015 - Bizim Batman (Sinema filmi)

2015 - Aşk Yeniden(TV Dizisi)

2015 - Avanak Dedektör (Sinema filmi)

2012 - Kilink Kayıp Elmaslar (TV Filmi)

2012 - Bir Hikayem Var

2010 - Günah Keçisi

2010 - Gül ve Peri (TV Dizisi)

2010 - Bir Katilin Anatomisi

2009 - Son Karar

2008 - Herakles - Heykelin Sırrı (TV Filmi)

2008 - Deli Dumrul (TV Filmi)

2007 - Tatlı Bela Fadime (TV Dizisi)

2005 - Tatlı Bela (TV Filmi)

2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi) 1. Sezon Konuk Oyuncu

2003 - Ömerçip

2003 - G.O.R.A

2002 - Çocuklar Duymasın (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi) Konuk Oyuncu

2001 - Herşey Senin İçin (TV Filmi)

2000 - Yaralı Kurt

1999 - Kimsecikler (TV Filmi)

1999 - Kahpe Bizans

1998 - Hain Geceler

1996 - Tatlı Kaçıklar (TV Dizisi)

1994 - Kuşku

1993 - Öp Babanın Elini

1993 - Öp Babanın Elini (TV Filmi)

1993 - Al Dudaklım

1992 - Taşların Sırrı (TV Dizisi)

1990 - Doyumsuz

1990 - Bir Aşk Masalı

1989 - Polis Dosyası

1989 - Kara Sevda (Video)

1988 - Yengeç Burcu

1988 - Kıbrıs'ta Vuruşanlar (TV Dizisi)

1988 - Cehennemde Tatil

1988 - Canım Oğlum

1988 - Arabesk

1988 - Acıların Günlüğü

1987 - Çember

1987 - Sevdim Seni

1987 - Her Yer Karanlık

1987 - Evlat Acısı (Video)

1987 - Alışırım

1987 - Alamancının Karısı

1986 - Vazife Uğruna

1986 - Tarzan Rıfkı

1986 - Sıcak Geceler

1986 - Sen Türkülerini Söyle

1986 - Kıskıvrak

1986 - Kader Kurbanları

1986 - Duvardaki Kan (TV Dizisi)

1986 - Ayrılamam

1986 - Alın Yazım

1986 - Akrep

1985 - Ölüm Yolu

1985 - Şabaniye

1985 - Ortadirek Şaban

1985 - Kayıp Kızlar

1985 - Kader

1984 - Damga

1983 - Kurban

1983 - Günahkar

1983 - Gecenin Sonu

1983 - Futboliye

1983 - Bin Kere Ölmek

1983 - Beyaz Ölüm

1983 - Badi

1982 - Yürek Yarası

1982 - Kördüğüm

1982 - Kaçak

1982 - Bir Yudum Mutluluk

1982 - Arkadaşım

1981 - Yüz Karası / Şöhretin Sonu

1981 - Unutulmayanlar

1981 - Sevdalım

1981 - Seni Yakacaklar

1981 - Kimbilir / Kibariye

1981 - Bir Damla Ateş

1980 - Vazgeç Gönlüm

1980 - Kır Gönlünün Zincirini

1980 - Huzurum Kalmadı

1980 - Gerzek Şaban

1979 - İsyankar

1979 - İstanbul 1979

1979 - İnsan Sevince

1979 - Yanmışım

1979 - Dokunmayın Şabanıma

1978 - Yıkılış

1978 - Batan Güneş

1977 - Son Gülen Tam Güler

1977 - Sivri Akıllılar

1977 - Kan

1976 - İntikam Meleği / Kadın Hamlet

1976 - Tilki Payı

1976 - Tek Başına

1976 - Sahte Kabadayı

1976 - Mağlup Edilemeyenler

1976 - Korkunç Şüphe

1976 - Kaybolan Saadet

1976 - Her Gönülde Bir Aslan Yatar

1976 - Günahkar

1976 - Arzu

1976 - Aile Şerefi

1975 - Halime'nin Kızları

1975 - Dadaş Hasan

1975 - Cellat

1975 - Beş Milyoncuk Borç Verir Misin

1975 - Ağrı Dağı Efsanesi

1974 - Kartal Yuvası

1974 - Boşver Arkadaş

1972 - Asi Gençler