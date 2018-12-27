Coşkun Irmak Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

COŞKUN IRMAK KİMDİR?

Doğum tarihi : 02.Şubat.1961

Coşkun Irmak kaç yaşında : 57

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Tiyatro Yazarı, Yazar, Senarist

Coşkun Irmak doğum yeri : İstanbul

COŞKUN IRMAK BİYOGRAFİSİ

Coşkun Irmak, 2 Şubat 1961 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Çocukluğunda İki abisi ve bir ablasıyla Kozyağı'nda oturmuşlar.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Anasanat Dalı, Tiyatro Bölümü, Dramatik Yazarlık Dalı'nda iki yıl eğitim gördü.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda Dramaturg ve sanatçı olarak görev yaptı. 1992 - 1993 tiyatro sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 1993 - 1994 tiyatro sezonunda da müdürlük görevi yaptı.

Devlet Tiyatrosu Edebi Kurul Üyeliği yaptı. 2000-2002 yılları arasında KÜLTÜR-SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) Genel Başkanlığı yaptı.

2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Van Devlet Tiyatrosunun Müdür vekilliği görevini yaptı.

Yazdığı Kuş adlı ilk kısa tiyatro oyununun uzun metraj filmini 2015 yılında çekti.

Daha önce birçok tiyatro oyunu yazdı 2010 yılında ise “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizi filminin senaryosunu yazarak sinema dünyasına geçmiş oldu.

14 Eylül 2010 tarihinde gösterilmeye başlayan ve 18 Haziran 2013 tarihinde biten “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizi ı. Dizi film İsmini Erkin Koray'ın şarkısından almıştır. Dizi filmde; Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Emir Berke Zincidi, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli, Meral Çetinkaya gibi oyuncular oynadı.

2014 yılında senaryosunu yazdığı “Bana Artık Hicran De” adlı dizide ise Aslı Enver, Buğra Gülsoy, Nur Sürer, Nadir Sarıbacak, Zeyno Eracar başrollerde oynadı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde okurken Gülizar Irmak ile evlendi.

Yönettiği Tiyatro Oyunları :

1993 – 1994 - Kel Şarkıcı - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1993 – 1994 - Hayvanat Bahçesi - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1993 – 1994 - Ferhad İle Şirin- Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1993 – 1994 - Miletos Güzeli - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1994 – 1995 - Hizmetçiler - Ankara Devlet Tiyatrosu

2001 – 2002 - Elli Metre Yüksekten İçi Su Dolu Konserve Kutusuna Balıklama Atlamak - Ankara Devlet Tiyatrosu

2005 - 2006 - Ayak Bacak Fabrikası - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2006 - Tek Yol (Aziz Nesin/ Osman Özkan – Ankara Devlet Tiyatrosu

2006 - Rumuz Goncagül (Oktay Arayıcı) – Sivas Devlet Tiyatrosu

Ödülleri :

1985 - SUAT TAŞER KISA OYUN YARIŞMASI’nda, KUŞ adlı oyunuyla ikincilik,

1986 - SUAT TAŞER KISA OYUN YARIŞMASI’nda, O’NU BİZE SOR adlı oyunuyla üçüncülük,

1986 - SUAT TAŞER KISA OYUN YARIŞMASI’NDA, CANTADOR adlı oyunuyla mansiyon,

1986 - DOKUZ EYLÜL ÜN. G. S. F. 10. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KISA OYUN YARIŞMASI’nda, ÇİÇA İLE MAÇU adlı oyunuyla üçüncülük,

1986 - DOKUZEYLÜL ÜN. G. S. F. 10. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KISA OYUN YARIŞMASI’NDA, BİZDE HERŞEY BİLİMSEL adlı oyunuyla mansiyon,

1987 - SUAT TAŞER KISA OYUN YARIŞMASI’nda, KURTARICI KİMDİR adlı oyunuyla birincilik,

1987 - SUAT TAŞER KISA OYUN YARIŞMASI’NDA, KIRMIZI ŞAPKALI KIZIN ŞAPKASI adlı oyunuyla üçüncülük,

1987 - MİLLİYET GAZETESİ ÖDÜLLERİ / EDEBİYAT – OYUN YAZIMI DALI’nda, RÜZGAR SAYFAYI ÇEVİRDİ adlı oyunuyla ikincilik,

1987 - SALİHLİ BELEDİYESİ OYUN YAZIMI YARIŞMASI’nda, PARİS adlı oyunuyla mansiyon,

1988 - SUAT TAŞER KISA OYUN YARIŞMASI’nda, TRENİ KAÇIRMIŞ ADAM adlı oyunuyla birincilik,

1988 - SUAT TAŞER KISA OYUN YARIŞMASI’NDA, OYUNUN SONU adlı oyunuyla ikincilik,

1988 - T.B.M.M. ÇOCUK OYUNU YARIŞMASI’nda, AYÇA’NIN MASALI adlı oyunuyla mansiyon,

1989 - SALİHLİ BELEDİYESİ OYUN YAZIMI YARIŞMASI’nda, BODRUMDAKİ KIRÇİÇEĞİ adlı oyunuyla mansiyon,

1990 - ÇANKAYA BELEDİYESİ GENÇLİK OYUNU YARIŞMASI’nda, ELLİ METRE YÜKSEKTEN İÇİ SU DOLU KONSERVE KUTUSUNA BALIKLAMA ATLAMAK adlı oyunuyla 1. Mansiyon,

1990 - ÇANKAYUNCA adlı oyunuyla 2. Mansiyon,

1997 - BAKIRKÖY BELEDİYESİ ÖZGÜN OYUN YARIŞMASI’nda, İTAAT DENEYİ adlı oyunuyla mansiyon ödüllerini kazandı.

Kitapları :

1987 - Paris

1989 - Bodrumdaki Kırçiçeği

1990 - Gece Boyunca / Elli Metre Yüksekten İçi Su Dolu Konserve Kutusuna Balıklama Atlamak

1999 - Toplu Oyunları 1 / İtaat Deneyi-Eylül Penceresinden-İki Kozyatağı Manzarası-Elli Metre..-Gece Boyunca

2001 - Terentius’un Afrikalısı

2002 - Siyah Çoraplılar

2005 - Toplu Oyunları 2 / Miletos Güzeli-Memurin Faslı

2005 - Toplu Oyunları 3 / Dünyada Tek Başına-Kuş

2006 - Ulusal Tiyatro ve Ulus Devlet, 1. cilt

2011 - Değişmenin Aynaları 1

2012 - Değişmenin Aynaları 2

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen:

2015 - Kuş (Sinema Filmi)

Senaryo :

2015 - Kuş (Sinema Filmi)

Yapımcı :

2015 - Kuş (Sinema Filmi)

Senaryoları:

2015 - Kuş (Sinema Filmi)

2014 - Bana Artık Hicran De (TV Dizisi)

2013 - Fırıldak Ailesi (TV Dizisi)

2010 – 2013 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki (TV Dizisi)