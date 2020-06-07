Coşkun Sabah'dan ilginç açıklama: ''Parası olmayan anlamaz''

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah Bugün katıldığı 2. Sayfa programında ilginç açıklamalarda bulundu. Karantina sürecinde maddi sıkıntılar yaşadığını her fırsatta dile getiren Sabah söylemek istediklerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi. Sabah konuşmasına şu sözlerle devam etti:

" Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım. Ben 450 bin lirayı harcıyorum sonra ne olacak. Ne yapayım evleri mi yiyeceğim! Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz" dedi.

Coşkun Sabah, daha önce de " 3 ay idare edebilirim sonra zor duruma düşerim" açıklamasında bulunmuştu.