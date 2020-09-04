Costel Pantilimon, Denizlispor'da!

11 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Denizlispor, bugün yaptığı açıklama ile Costel Pantilimon'u resmen duyurdu. Romanyalı kaleci için saat 15.30'da bir imza töreni düzenlenecek.

İşte Denizlispor'dan yapılan açıklama:

Bir Çin atasözü; “Bazı horozlar uçabilir.”?



Denizlispor’a hoş geldin Costel Pantilimon!



Bugün 15.30’da düzenlenecek imza töreni için Instagram canlı yayınında görüşmek üzere!#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/ijSuPecr6Y — Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) September 4, 2020

Costel Pantilimon, 2.05 boyunda oldukça uzun bir kaleci. Kariyerinde büyük kulüplerde de görev yapan tecrübeli kaleci, son olarak İngiltere ekiplerinden Nottingham Forest'da görev yaptı. Daha önce Manchester City'nin de kalesini koruyan Romanyalı filebekçisi, kariyerinde 271 maça çıktı. Tecrübeli kaleci, 271 maçta 301 gol yedi.