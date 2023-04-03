Costinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Costinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Costinha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Costinha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Costinha 5 Nisan 2001 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Morais da Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Costinha Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footunited yapmaktadır. Costinha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Braga B futbol takımında oynamaktadır. SC Braga B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Costinha'nin SC Braga B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Costinha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Costinha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Costinha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Costinha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sporting Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2015 yılında Torreense S15

1 Temmuz 2016 yılında Torreense S17

1 Temmuz 2018 yılında Torreense U19

1 Temmuz 2019 yılında Académica U19

1 Temmuz 2020 yılında Académica A23

1 Temmuz 2021 yılında Coimbra

1 Temmuz 2022 yılında Braga B

Costinha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Costinha şuan SC Braga B takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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