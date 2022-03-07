Çotiragiller ne demek, TDK'ya göre Çotiragiller kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çotiragiller ne demek? Çotiragiller TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çotiragiller kelimesi. Peki çotiragiller ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çotiragiller nedir, çotiragiller kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇOTİRAGİLLER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çotiragiller kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çotiragiller kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Örnek hayvanı çotira olan kemikli balıklar familyası

