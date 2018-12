Courteney Cox Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

COURTENEY COX KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Haziran.1964

Courteney Cox kaç yaşında : 54

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Courteney Cox doğum yeri : Alabama, A.B.D.

COURTENEY COX BİYOGRAFİSİ

Courteney Cox Arquette, tam adı Courteney Bass Cox olan 1964 doğumlu Amerikalı oyuncu ve eski bir model. Friends dizisinde canlandırdığı “Monica Geller” roluyle tanınmıştır ve“Scream” serisinin 3 filminde de rol almıştır.

Courteney Cox, 15 Haziran1964’te Birmingham, Alabama’da dünyaya geldi. Ailesi oldukça varlıklıydı. Babası Richard L. Cox(1930 – 2001) bir işadamıydı ve onunla aynı adı taşıyan annesi Courteney bir ev hanımıydı. Cox 10 yaşındayken annesi ve babası boşandı. Cox’un Dottie Pickett ve Virginia Cox adlı 2 ablası, Richard adında bir ağabeyi ve toplam 9 tane üvey kız ve erkek kardeşi vardı. Courteney Cox’un ailesi 1974 yılında boşandı ve Cox, annesi ile Hunter Copeland isimli üvey babasının yanında büyüdü.

Cox, Alabama’da Mountain Brook adında lüks bir mahallede yetişti. Mountain Brook Lisesi’nde öğrenimini sürdürürken okulun amigo kızıydı, aynı zamanda tenis ve yüzmeyle de uğraşıyordu. Liseden mezun olduktan sonra iç mimarlık okumak için Mount Vernon Üniversitesi’ne girdi ancak 1 yıl sonra, New York’taki Ford Modellik Ajansı’yla bir anlaşma imzaladı ve kariyerine modellik yaparak devam etmek için üniversiteden ayrıldı. “Little Miss” ve “Tiger Beat” dergilerinin kapaklarında yer aldı. Maybeline, Noxema, New York Telephone Company’nin reklamlarında boy gösterdi. Bu sırada oyunculuk dersleri de almaya başladı.

Cox’un kariyerindeki ilk parlama, 1985 yılında yayınlanan Tampax tamponlarının reklamlarında, Amerikan televizyonlarında “regl” kelimesini ilk kez kullanmasıyla gerçekleşti. Bundan önce 1984 tarihli Bruce Springsteen video klibinde sahneye çıkıp Springsteen’le dans eden genç kız olarak göze batmaya başlamıştı. 1984’te “As The World Turns”, 1985’te “Code Name: Foxfire”, 1986’da “Sylvan In Paradise” ve 1987’de “If It's Tuesday, It Still Must Be Belgium” adlı televizyon dizilerinde rol aldı. 1985 yapımı olan Misfits of Science adlı dizide başrol oynadı ve 1987 – 1989 yılları arasında Michael J. Fox’un kız arkadaşı rolünde “Family Trees” adlı dizide kariyer basamaklarını tırmanmaya devam etti. Masters of the Universe (1987) ve Cacoon: The Return (1988) gibi birçok teatral yapımda rol aldı. 1994 yılında, Seinfeld dizisinin “The Wife” adlı bölümünde Jerry Seinfeld’in kız arkadaşı rolüyle seyirci karşısına çıktı. Bu sıralarda çok başarılı olan bu dizi, Cox’un kariyeri için önemli bir dönüm noktası oldu.

Courteney Cox, asıl çıkışını Friends dizisindeki Monica Geller karakteriyle gerçekleştirdi. Dizi seçmelerine Rachel karakteri için giden Cox’a Monica rolü daha uygun görüldü. 1994’te başlayıp 2004 yılına kadar yayınlanan bu dizi, Amerika’da gelmiş geçmiş en çok ilgi gören sit-comlardan biri özelliğini taşıyordu. Dizinin temel 6 karakterinden Emmy Ödülleri’ne aday gösterilmeyen tek isim Courteney Cox oldu ancak bu dizi sayesinde aktris, Amerikan halkının gönlünde taht kurmayı başardı, hatta dizinin izlendiği tüm ülkelerde küçümsenmeyecek bir üne kavuştu. Aynı zamanda Amerikan Komedi Ödülleri’ne aday gösterildi.

Cox’un rol aldığı önemli Hollywood yapımları Ace Ventura: Pet Detective (1994), Scream (1996), Scream 2 (1997) ve Scream 3 (2000) idi. Bunun dışında Down Twisted (1987), Mr. Destiny (1990), Blue Desert (1991), Shaking The Tree(1992), Commandments (1997), The Runner (1999), 3000 Miles To Graceland(2001), The Shrink Is In (2001), Get Well Soon (2001), Alien Love Triangle(2002), Alpha Dog (2006) ve Zoom (2006) filmlerinde oynadı. 2003’te, kendi evinde çekilen iç dizayn konulu dizi “Mix It Up”’ı sunuyorudu ancak reytingleri düşük olduğu için bu dizi 2. sezonunda yayından kaldırıldı. Aktris 2005 yılında November adlı bağımsız filmde ve The Longest Yard adlı büyük bütçeli bir yeniden çekim filminde rol aldı. 2006 yapımı Barnyard adlı filme de seslendirmeyle katkıda bulundu.

Courteney Cox; Ian Copeland, Adam Duritz ve Michael Keaton gibi birçok ünlüyle birlikte oldu. 12 Haziran 1999 tarihinde, Scream filminin setinde tanıştığı aktör David Arquette’le evlendi. Evlendikten sonra profesyonel hayatında “Courteney Cox Arquette” ismini kullanmaya başladı. 13 Haziran 2004’te, kızı Coco Riley Arquette dünyaya geldi. Bebeğin vaftiz annesi Friends dizisindeki rol arkadaşı Jennifer Aniston oldu. Cox, kızına annesinin ona yaptığı gibi “Courteney” adını vermek istedi ancak eşi David Arquette, bunu Yahudigeleneklerine aykırı bulduğu için kabul etmedi. Kızlarının ismi olan Coco ise, Cox’un annesinin takma adıydı. Cox ve eşi David Arquette, Amerika’da Ocak 2007’de yayına başlayacak olan ve Cox’un aynı zamanda rol aldığı dram “Dirt”ün prodüktörlüğünü üstlendi.

Courteney Cox, birçok dizi ve filmde rol almasına rağmen en çok Friends dizisindeki roluyle hatırlanmaktadır. Yeteneğinin yanında güzelliğiyle de ön plana çıkan Cox, 1995 yılının People Dergisi’nde “En Güzel 50 İnsan”dan biri, 1997 ve 1998’de FHM Dergisi tarafından “dünyanın en seksi 9. kadını” seçilmiştir. Piyano ve davul çalabilen aktrisin en beğendiği grup Foo Fighters’tır. Hobileri arasında yoga yapmak ve satın aldığı evleri dekore edip satmak vardır. Şu anda eşi David Arquette’ten ikinci çocuğuna hamiledir.