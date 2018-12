Courtney Love Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

COURTNEY LOVE KİMDİR?

Doğum tarihi : 09.Temmuz.1964

Courtney Love kaç yaşında : 54

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Müzisyen, Pop Şarkıcısı, Sinema Oyuncusu

Courtney Love doğum yeri : Oregon, Kaliforniya, Amerika

COURTNEY LOVE BİYOGRAFİSİ

Amerikalı müzisyen ve aktris. Gerçek adı Courtney Michelle Harrison'dır. Rock müziğin en renkli kadın vokallerinden biri olan Love, Kurt Kobain'le olan evliliği ve Kobain'in intiharı nedeniyle oldukça fırtınalı bir hayat sürmüş, müzik ve sinema alanında önemli performanslar gerçekleştirmiştir. Punk-rock türünde büyük başarılara imza atan sanatçı grubu Hole'la birlikte hazırladıkları albümlerle döneminin en çok ses getiren müzisyenlerinden biri olmuştur.

9 Temmuz 1964 tarihindeOregon, Kaliforniya, Amerika'da dünyaya geldi. Love henüz beş yaşındayken anne babası ayrıldı. Sorunlu bir çocukluk geçiren sanatçı, 16 yaşında kendi başına yaşamaya başladı. Öncesinde de annesiyle birlikte aralarındaJaponya, Tayvan, Guamve Alaska'nın da olduğu birçok farklı ülkede bulundu. Sonunda Portland'a geri dönen Love, hayatını kazanmak için striptiz yapmaya başladı. Punk rock ve new wave dinleyen sanatçının en büyük düşü müzik yapmaktı. Bir dönem Japonya ve İrlanda'da da bulunan Love, daha sonra İngiltere'ye gitti. Burada seksenlerin Liverpool post-punk ortamıyla tanışması Love'un müzikal kimliğini oldukça etkileyecekti. Faith No More isimli bir grupta kısa bir süre vokal yaptıktan sonra yeniden Amerika'ya dönmesi uzun sürmeyecekti. Portland'da yolu Kat Bjelland’la kesiştikten sonra ikili aralarına Jennifer Finch’i de alarak Sugar Baby Doll grubunu kurdular. Grup, Love'ın kısa soluklu müzik projelerinden biri oldu ve Sugar Baby Doll'u, The Pagan Barbies'le Babes in Toyland izledi. Ancak üyelerle yaşadığı problemler nedeniyle çaldığı gruplardan atıldı.

Love o dönemde Alex Cox'un Straight To Hell fiminin de aralarında olduğu ufak tefek rollerde izleyici karşısına çıkmaya başlamış ve gitar çalmayı öğrenmişti. Yeni bir grup kurmak isteyen sanatçı bu amaçla gazeteye bir ilan verdi ve bu sayede müzisyen Eric Erlandson'la tanıştı. Bu önemli tanışma daha sonra birçok grup ve müzisyene ilham verecek olan Hole grubunun temellerinin atılması niteliğindeydi. İlk konserlerini 1989 yılında veren grup ilk stüdyo albümleriniyse 1991'de dinleyiciyle buluşturdular. Pretty on the Inside adını taşıyan albümün prodüktörlüğünü Kim Gordon ve Don Flemming yapmıştı. Bir plak şirketine bağlı olmaksızın çıkardıkları bu albümle ikili, oldukça iyi bir satış başarısı elde edip müzik eleştirmenlerinin dikkatini çektiler. Love'ın punk-rock türündeki bu ses getiren başlangıcı onun Michael Stripe ve Billy Corgan gibi isimlerle karşılaşmasına neden oldu. Aynı dönemde hayatının aşkı Kurt Kobain'le de tanışan Love, müzisyenle uzun soluklu bir ilişkiye başladı. Çift 1992'de dünya evine girdi ve tabloid gazetelerin gözdesi oldular. Aynı yıl çocukları dünyaya geldi. Ancak mutlulukları uzun sürmeyecekti. Nirvana grubunun vokali Kobain, yaşadığı bunalım sonucu altın çağını yaşadığı bir dönemde ardında bir mektup bırakarak intihar etti. Müzik dünyasını ayağa kaldıran bu ölüm Love'ın hayatında da oldukça trajik bir dönemin başlangıcı oldu. Zira Kobain'in ölümüyle ilgili olarak bir çok spekülasyon vardı ve bunlardan yönündeydi. Sanatçının hayranları da bu yüzden ikiye bölünmüştü. Bazı görüşlere göre Kobain'in intiharının nedeni Love'dı.

Kobain'in Love'a en büyük mirası 2 yaşındaki çocuklarıydı. Yalnız başına oğullarını büyütmek ve bu zorlu olayla başa çıkmak zorunda kalan Love, yeniden müziğe sarıldı. Grubu Hole'la birlikte Live Through This albümünü yayınladı. Ancak üzerlerinde dolaşan kara bulut bir ölüm daha getirdi. Basçıları Kristen aşırı dozda uyuşturucu alması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kristen'ın yerine Billy Courgan’ın tavsiyesiyle Melisa Auf Der Maur’u gruba aldılar. İkinci albümlerini yayınlayan grup bu çalışmalarıyla yılın en iyi albümlerinden birine imza attılar. Platin plak kazandılar ve aynı yıl yani 1994'te Nine Inch Nails’in ön grubu olarak turneye çıktılar.

Courtney Love, renkli kişiliği ve güçlü ifadesiyle yönetmenlerin de dikkatini çekiyordu ve 1996 yılında Milos Forman’ın “The People vs. Larry Flynt” filminde başrolde izleyici karşısına çıktı. Bu yapımda canlandırdığı karakterle Golden Globe ödüllerinde en iyi kadın oyuncu adayı olan sanatçı, aynı dönemde 4 yıl sürecek uzun bir ilişki yaşayacağı Edward Norton'la tanıştı. Bir süre nişanlı kalan çift dört yılın sonunda yollarını ayırdılar.

Müzik çalışmalarına hız kazandıran müzisyen 1998 yılında Hole'la birlikte üçüncü stüdyo albümleri Celebrity Skin'i yayınladı. Rolling Stone dergisi albüme dört yıldız verdi ve Celebrity Skin yılın en başarılı punk-rock albümlerinden biri olarak kabul edildi. Aynı yıl aykırı müzisyen Marilyn Manson'la turneye çıktılar ancak anlaşmazlık nedeniyle turne programlarını sonlandırdılar.

Hole'un sonu da Love'ın yer aldığı diğer gruplar gibi oldu. Zira 2001'de çalan ayrılık çanları sonucu müzisyen, Veruca Salt’tan Louise Post’la birlikte Bastard ismini verdikleri grubu kurdu. Ancak basçıyla Gina Crosley'le anlaşamamaları nedeniyle Bastard'ın sonu da kısa sürede geldi. Bu dönemden sonra kendi solo kariyerine odaklanan Love, America’s Sweetheart isimli ilk albümünü 2004'te yayınladı. Beklenen başarıyı kazanamayan albüm, Love'ı hayal kırıklığına uğrattı.

Tedavi gören sanatçı rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden albüm hazırlığına girişti. 2005 senesinde başladığı ve Billy Corgan'la çalıştığı “Nobody’s Daughter” adlı albümün prodüktörlüğünü Linda Perry yaptı. Çıkış tarihi sürekli ertelenen albümün, 2008’in ortalarına doğru müzik marketlerde yer alacağı açıklandı.