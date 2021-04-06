Covid-19 aşısı yaptıranların rehavete kapılmaması gerek

Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte son 5 haftadır vaka sayılarında sürekli artış görüldüğüne işaret etti.

Vaka artışında vatandaşların temaslı bulundukları kişileri gizlemesin de etkili olduğunu vurgulayan Oruç, "Samsun, Karadeniz'in en büyük ili ve çevre illerle sürekli etkileşim halinde. Aynı zamanda mutasyonlu virüs son zamanlarda yaygınlaştı. Hepsi bir araya gelince vaka sayısı arttı." dedi.

Vaka sayılarının azalmasının vatandaşların tedbirlere ne kadar uyduğu ile alakalı olduğuna dikkati çeken Oruç, "Mutasyonlu virüs hızlı yayılma ve bulaş sağlıyor. Bu da vaka sayılarının katlanarak artmasına sebep oluyor. İnşallah önümüzdeki günlerde vaka sayılarında azalma görmüş olacağız. Ne kadar tedbirlere uyarsak o kadar vaka sayısı azalır." ifadesini kullandı.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 70'İ AŞTI

Oruç, hastanelerde servis yataklarında sıkıntı bulunmadığını ama yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70'i aştığının altını çizerek, vaka sayılarının artması halinde önümüzdeki süreçte bu yükün daha da yükseleceğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının yoğun emek vererek bir yıldır çalıştığını dile getiren Oruç, "Onların da yorgunluğu oldu. Vatandaşlarımız tedbirlere ne kadar uyarsa sağlık çalışanlarımız daha rahat edecek." diye konuştu.

Samsun'da bugün itibarıyla 357 bin doz aşı yaptıklarını anlatan Oruç, şunları kaydetti:

"Bunların 209 bini birinci doz. Samsun nüfusunun yüzde 15'i aşı kalkanı ile korunmuş oldu ama aşı yapılmasından sonra üzülerek söylüyorum, vatandaşlarımızda bir rehavet oluştu. Sanki ilk aşı yapıldıktan sonra, 'Pandemi bitti, hastalık bitti' algısı oluşmaya başladı. Kesinlikle bu algıyı değiştirmemiz lazım. Tüm vatandaşlarımız aşılanmadan pandemi le mücadelemiz bitmemiştir. Aşımızı olalım ama önlemlere de riayet edelim. Herkesin kalabalık ortamlardan uzak durması gerekiyor. Akraba ziyaretleri, cenazeler, doğum günlerinden uzak duralım. Taziyelerimizi, aile ziyaretlerimizi telefonda yapalım. Kapalı alanda bir kişinin pozitif olması, oradaki herkesin koronavirüse yakalanmasına neden oluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı