Covid-19 salgını Defne Samyeli'ne yaradı! Kusursuz fiziği görenleri büyüledi

Güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Defne Samyeli yeni paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Samyeli, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI

Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Defne Samyeli spor yapmayı ihmal etmedi. Son paylaşımı ile takipçilerinden tam not aldı. Samyeli'nin karın kasları da dikkatlerden kaçmadı.

CEM YILMAZ SERENAY AŞKINA YORUMUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cem Yılmaz ile olan ilişkisinin Serenay Sarıkaya yüzünden bittiği iddia edilen Samyeli, TV100'e yaptığı açıklamada "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" dedi. Samyeli'nin bu açıklaması magazin gündemine oturmuştu.

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Defne Samyeli, 17 Mart 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatında ise Nişantaşı Anadolu Lisesi’ni üçüncülükle bitirdi. Haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Defne Samyeli, 16 Ağustos 2015 tarihinde “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde ajan olarak da rol almıştır.