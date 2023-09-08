Covid – 19 Tedavisi Göz Rengini Değiştiriyor Mu? Tedavi Gören Bir Bebeğin Göz Rengi…

Dünyanın sayılı dergileri arasında yer alan Frontiers in Pediatrics’te yer alan bir araştırma tıp dünyasını şaşkına uğrattı. İşte o araştırmanın detayları…

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Covid – 19 Tedavisi Göz Rengini Değiştiriyor Mu? Tedavi Gören Bir Bebeğin Göz Rengi…

Bilim insanlarını şaşkına çeviren bir olay daha yaşandı. Covid 19 etkisini yitirse de uzun yıllar konuşulmaya devam edecek gibi duruyor. Dünyanın sayılı dergileri arasında yer alan Frontiers in Pediatrics’te yer alan bir araştırma tıp dünyasını şaşkına uğrattı. İşte o araştırmanın detayları…

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Bebeğin Göz Rengi Kahverengiden Parlak Maviye Döndü

Olayın adresi Tayland! Bu olay tıp literatürüne altın harfler ile girmeyi başardı. Çünkü göz rengini değiştiren bir tedavi dünyada ilk. Olayın kahramanı ise 6 aylık bir bebek. Yüksek ateş ve öksürük belirtileri gösteren bebeğe bakanlık çalışanları favipiravir isimli bir ilaç verdiler. Bbakanlığın virüsün tedavisinde kullanılacağını söylediği bu ilaç ise çok geçmeden herkesi şaşkına uğrattı. Zira ilaç bebeğin göz rengini mas mavi yaptı.

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Çocuğun ebeveynleri tarafından fark edilen bu durum kısa süre içerisinde tedavinin sonlandırılması sonrasında normale döndü. 5 gün içerisinde çocuğun gözlerinin tekrar normale dönmüş olması başlangıçta sevinç ile karşılansa dahi olayın neden meydana geldiği hala araştırılıyor. Olayda çocuğun görme kaybı yaşamaması ise ucuz atlatıldı yorumlarına neden oldu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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