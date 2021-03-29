Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı) görev tanımı nedir, Çözgü ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çözgünün hazırlanabilmesi için bobinlerin cağlık (sehpa) üzerlerine takarak bobinlerden gelen iplik uçlarının eşit gerginlikte, birbirine paralel ve düzgün bir şekilde levent üzerine aktarılmasını sağlayan kişidir.

Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı) Maaşları

Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı) maaşı ortalama aylık 4.800 - TL’dir. En düşük maaşı 2.900 TL, En yüksek ise 7.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı) Ne İş Yapar?

özgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bobinleri cağlığa dizmek,

b) Birden fazla renk veya türde iplik kullanılacaksa bobinlerin dizim sırasına dikkat etmek,

c) İğlerin kırık veya çatlak olup olmadığı kontrol etmek,

d) İplik numarasına göre cağlıktaki iplik frenleyicilerinin ayarını yapınız.

e) İplik yoklayıcıların hassasiyetleri kontrol etmek,

f) Kılavuzlarda kırık, çatlak ve pürüzlü kısımlar kontrol etmek,

g) Cağlık sisteminin bakım ve ayarlarını yapmak,

h) Cağlığı basınçlı hava ile temizlemek

i) Cağlığın kısımlarını kontrol ederek bozuk olanları değiştirmek,

j) İşlemin yapıldığı ortamın temizliğini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı) Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar meslek ana grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleridir.

Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı) mesleğinin meslek kodu 8152.36 olarak belirlenmiştir

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