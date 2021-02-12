Çözgülü Örme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Çözgülü Örme Makinesi Operatörü Maaşları, İş İlanları

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Çözgülü Örme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Çözgülü Örme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çözgülü Örme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü Tanımı; Çözgülü örme makineleri ve teçhizatını kullanıp, çeşitli ipliklerle istenilen renk ve türde örme kumaş seri üretimini yapabilme, örme üzerindeki hataları tespit edip giderme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Çözgülü Örme Makinesi Operatörü Maaşları

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 3000 - TL’dir. En düşük Çözgülü Örme Makinesi Operatörü maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çözgülü Örme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Çözgülü Örme Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

a) Hazırlık işlemlerini yapmak,

b) Desen tasarımı yapmak,

c) Deseni örme makinesine aktarmak,

d) Üretim planlaması yapmak,

e) Örme makinesinde üretim yapmak,

f) Ürünlerin kalitesini kontrol etmek,

g) Örme makinelerinin bakım onarım ve temizliğini yapmak,

h) Mesleki gelişme ilişkin faaliyetleri yürütmek,

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çözgülü Örme Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8152.52 olarak belirlenmiştir

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Çözgülü Örme Operatörü (Seviye 3), 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulur ve 17 nci maddesi gereğince gerekli eğitimleri alır ve belgelendirilir.

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1. Bobin 2. Cımbız 3. Çözgü makinesi 4. Çözgülü örme makinesi (raschel(raşel), trikot, kroşet (kroşe)) 5. Hava tabancası 6. Kişisel koruyucu donanım (kulaklık, maske, bone ve benzeri) 7. Kumaş taşıma el arabası 8. Makas 9. Metre 10. Rulo 11. Tahar aparatı 12. Temizlik araçları

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü Bilgi ve Beceriler

1. Acil durum bilgisi 2. Araç, gereç ve ekipman bilgisi 3. Atıkların kaynakta doğru ayrılması ve geri dönüşüm faaliyetleri bilgisi 4. Bilgisayar kullanma bilgi ve becerisi 5. El becerisi 6. El-göz koordinasyon becerisi 7. Ekip içinde çalışma becerisi 8. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi 9. İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi 10. Kalite kontrol bilgisi 11. Örme ve çözgü işlemlerindeki makineleri kullanma becerisi 12. Örme iplikleri bilgisi 13. Renkleri ayırt etme becerisi 14. Tekstil örme işlemleri bilgi ve becerisi 15. Temel düzeyde tekstil lifleri ve özellikleri ilgisi 16. Temel ilk yardım bilgisi

Çözgülü Örme Makinesi Operatörü Tutum ve Davranışlar

1. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak 2. Çalışmalarında planlı ve organize olmak 3. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak 4. Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek 5. Değişime açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak 6. Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak 7. Ekip içerisinde uyumlu çalışmak 8. Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek 9. İşyerinde doğru kişilere, zamanında ve doğru bilgi aktarmak 10. İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek 11. Karşılaşılan sorunlar karşında soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretmek 12. Kaynakların verimli kullanılmasına özen göstermek 13. Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek 14. Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak 15. Tehlikeli durumlarda ilgililere haber vermek 16. Yenilikçi olmak ve mesleki gelişimlere açık olmak 17. Yönetim tarafından tanımlanan üretim standartlarına uymak

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