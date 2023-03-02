Craig Braham Barrett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Braham Barrett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Craig Braham Barrett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Craig Braham Barrett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Craig Braham Barrett 28 Haziran 1988 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Montserrat,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Craig Michael Braham-Barrett şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Craig Braham Barrett Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Craig Braham Barrett, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Craig Braham Barrett'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Craig Braham Barrett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Craig Braham Barrett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Craig Braham Barrett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Craig Braham Barrett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Peterb. U18

1 Temmuz 2007 yılında Peterborough

1 Ağustos 2008 yılında Welling Utd.

1 Eylül 2008 yılında Peterborough

1 Ocak 2009 yılında Kettering

1 Şubat 2009 yılında Peterborough

1 Temmuz 2009 yılında Grays Athletic FC

1 Temmuz 2010 yılında Farnborough

1 Temmuz 2011 yılında Havant & Water.

1 Şubat 2012 yılında Sutton Utd

1 Temmuz 2012 yılında Macclesfield

18 Temmuz 2013 yılında Cheltenham

19 Ağustos 2013 yılında Macclesfield

20 Ağustos 2013 yılında Cheltenham

17 Temmuz 2015 yılında Ebbsfleet

18 Eylül 2015 yılında Woking

18 Kasım 2015 yılında Ebbsfleet

20 Kasım 2015 yılında Whitehawk

10 Mart 2016 yılında Ebbsfleet

11 Mart 2016 yılında Dover Athletic

1 Temmuz 2016 yılında Braintree

14 Ekim 2016 yılında Welling Utd.

14 Kasım 2016 yılında Braintree

1 Temmuz 2017 yılında Chelmsford

1 Temmuz 2018 yılında Welling Utd.

1 Temmuz 2019 yılında Hemel

1 Ocak 2020 yılında Dartford

1 Temmuz 2021 yılında Tonbridge

Craig Braham Barrett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Craig Braham Barrett şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Craig Braham Barrett Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Charlton Athletic FC (2000-2005)

Montserrat takımında 22 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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