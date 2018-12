Craig David Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

CRAİG DAVİD KİMDİR?

Doğum tarihi : 05.Mayıs.1981

Craig David kaç yaşında : 37

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Ses Sanatçısı

Craig David doğum yeri : Hampshire, İngiltere

CRAİG DAVİD BİYOGRAFİSİ

Craig Ashley David, 1981 doğumlu İngiliz şarkıcı. Tüm dünyada şimdiye kadar 13 milyondan fazla albüm satan David, İngiltere’nin en beğenilen R&Bşarkıcılarından bir tanesi. Grammy adaylığı ve MTV ödülleri bulunuyor.

Craig David, 5 Mayıs1981’de Hampshire, İngiltere’de dünyaya geldi. Babası Afro-Amerikan, annesi Yahudi bir İngilizdi.

Şarkıcı, küçük yaşta bir yerel radyo kanalında çalışmaya başladı. Kariyerindeki ilk önemli adım bir İngiliz R&B grubu olan Damage’in Eric Clapton’ın Wonderful Tonight adlı şarkısının yorumuna katkıda bulunması oldu. Daha sonra The Artful Dodger adlı gruba vokal yapmaya başladı. Grubun 2000 yılında çıkan albümü “It’s All About The Stragglers”tan ilk çıkan single olan Rewind, İngiltere listelerinde 2. sıraya kadar yükseldi, 17 hafta ilk 75’te kalmayı başardı. Bu başarısının ardından solo kariyerine başlamak isteyen David, ilk parçası “Fill Me In” ile listelere girdi. Şarkının 1 numara olması, David’e İngiltere’nin bir numara olan en genç şarkıcısı ünvanını kazandırdı. David o sırada henüz 19 yaşındaydı. “Fill Me In”in de içinde bulunduğu “Born To Do It” albümü 1.8 milyon sattı.

“Born To Do It”in başarısının altında Craig David’in şarkı sözleri yatıyordu. “Fill In Me”, Mayıs 2001’de Amerika’da piyasaya çıktı ve listelerde 15. sıraya kadar yükseldi. “Born To Do It” albümünün satışları ise 1 milyona ulaştı. Albümde bulunan “7 Days” ve “Walking Away” gibi şarkılar tüm dünyada büyük ilgi gördü. David’in ikinci albümü “Slicker Than Your Average” 2002 yılında çıktı ancak fazla ilgi görmedi. Hatta çıkan altı singledan hiçbiri Amerika listelerinde yer bulamadı. İngiltere listelerinde ise ancak 15. sıraya kadar yükselebildi ve çok kısa bir zaman orada kaldı. Bu altı parçadan sonuncusu olan “You Don’t Miss Your Water” ise en büyük hayal kırıklığını yaratan oldu; David ilk kez Avustralya listelerinde ilk 40’a giremedi ve İngiltere’de de 42. sıraya kadar çıkabildi.

David’in çalıştığı şirket olan Telstar Records iflas etti. Bunun üzerine sanatçı Warner Music’le bir anlaşma imzaladı ve “The Story Goes” adlı albümünü çıkardı. Bu albüm Amerika’da piyasaya sürülmedi. İlk single “All The Way”, ilk üçe girerek David’e eski başarılı günlerine döndürdü. İkinci parça “Don’t Love You No More” da başarılı oldu. Ancak üçüncü single “Unbelievable” 18. sıraya kadar çıkabildi.

Elton John, David için “Eğer İngiltere’de David’den daha iyi bir R&B şarkıcısı varsa ben de Margaret Thatcher’ım” demişti. Ayrıca bir zamanların ünlü sanatçısı Scatman John, David’in amcası.

Craig David, genç yaşına rağmen İngiltere’de bugüne kadar albümü en çok satan R&B sanatçılarından bir tanesi. Diğer R&B müzisyenlerinden farklı olarak David, Sting’le söylediği “Rise And Fall” dışında hiç düet yapmıyor. Buna rağmen Alicia Keys ve Brandy gibi şarkıcılar David’le düet yapmak istediklerini belirtiyorlar. 1.85 metre boyundaki David, Southampton Fulbol Kulübü’nün büyük bir hayranı. Sanatçının 2 Grammy Ödülleri adaylığı, 2 de MTV Müzik Ödülü bulunuyor.