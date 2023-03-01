Craig Dundas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Dundas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Craig Dundas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Craig Dundas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Craig Dundas 16 Şubat 1981 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Craig Charles Dundas şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Craig Dundas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Craig Dundas'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Craig Dundas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Craig Dundas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Eylül 2016 yılında Tonbridge
16 Ekim 2016 yılında Sutton Utd
3 Ağustos 2018 yılında Hampton & Rich.
16 Kasım 2018 yılında Sutton Utd
14 Aralık 2018 yılında Hampton & Rich.
1 Temmuz 2019 yılında Sutton Utd
Craig Dundas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Craig Dundas şuan Sutton United takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.