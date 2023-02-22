Craig Farquhar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Farquhar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Craig Farquhar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Craig Farquhar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Craig Farquhar 9 Mayıs 2003 tarihinde Ballymena şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Craig Farquhar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Craig Farquhar'nin Ballymena United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Craig Farquhar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Craig Farquhar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Craig Farquhar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Craig Farquhar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Ballymena

31 Ocak 2022 yılında Dundela FC

31 Mayıs 2022 yılında Ballymena

Craig Farquhar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Craig Farquhar şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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