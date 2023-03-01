Craig Fasanmade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Fasanmade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Craig Fasanmade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Craig Fasanmade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Craig Fasanmade 10 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Craig Fasanmade Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Craig Fasanmade, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Craig Fasanmade'nin Chippenham Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Craig Fasanmade Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/CraigFasanmade
Craig Fasanmade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Craig Fasanmade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Kasım 2019 yılında Banbury
9 Şubat 2020 yılında Oxford City
1 Temmuz 2020 yılında Hungerford
22 Mart 2021 yılında Wealdstone
31 Mayıs 2021 yılında Hungerford
1 Temmuz 2021 yılında Wealdstone
5 Kasım 2021 yılında Hemel
5 Aralık 2021 yılında Wealdstone
4 Şubat 2022 yılında Hemel
7 Ekim 2022 yılında Chippenham
Craig Fasanmade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Craig Fasanmade şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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