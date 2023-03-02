Craig King kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig King Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Craig King adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Craig King Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Craig King 22 Ekim 1997 tarihinde Hemel Hempstead şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Craig King Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ACHIEVE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Craig King'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Craig King Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Craig King isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Craig King Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Craig King futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Aralık 2014 yılında Bromley

1 Ocak 2015 yılında Luton U18

17 Şubat 2015 yılında Met Police

1 Mart 2015 yılında Luton U18

1 Temmuz 2015 yılında Luton

3 Ağustos 2015 yılında Met Police

17 Ocak 2016 yılında Luton

4 Mart 2016 yılında Bishop's St.

5 Nisan 2016 yılında Luton

3 Mart 2017 yılında Southport

2 Nisan 2017 yılında Luton

1 Temmuz 2017 yılında ara verdi

12 Ocak 2018 yılında Oxford City

16 Ağustos 2020 yılında Dartford

20 Ekim 2021 yılında Hemel

2 Ocak 2022 yılında Dartford

7 Ocak 2022 yılında Hemel

Craig King Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Craig King şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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