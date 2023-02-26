Craig Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Craig Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Craig Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Craig Martin 4 Ekim 1993 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Craig Ferrel Martin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Craig Martin Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forwardzone Football Limited yapmaktadır. Craig Martin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Craig Martin'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Craig Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Craig Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Craig Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Craig Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2017 yılında Cape Town City

1 Ocak 2023 yılında Orlando Pirates

Craig Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Craig Martin şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Craig Martin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 2 numaralı formasıyla 10 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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