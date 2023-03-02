Craig Tanner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Tanner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Craig Tanner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Craig Tanner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Craig Tanner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Tanner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Craig Tanner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Tanner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Craig Tanner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Craig Tanner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Craig Tanner 27 Ekim 1994 tarihinde Reading şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Craig David Tanner şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Craig Tanner Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Craig Tanner'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Craig Tanner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CraigTanner27

Craig Tanner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Craig Tanner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Craig Tanner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Craig Tanner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Reading U21

1 Temmuz 2014 yılında Reading

22 Ocak 2015 yılında AFC Wimbledon

31 Mayıs 2015 yılında Reading

5 Ağustos 2015 yılında Plymouth Argyle

31 Mayıs 2016 yılında Reading

18 Ağustos 2016 yılında Plymouth Argyle

31 Mayıs 2017 yılında Reading

1 Temmuz 2017 yılında Motherwell FC

2 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

9 Aralık 2019 yılında Aldershot

1 Temmuz 2021 yılında Ebbsfleet

Craig Tanner kimdir

Craig Tanner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Craig Tanner şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Craig Tanner nereli

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