Crespi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Crespi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Crespi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Crespi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Crespi 30 Eylül 1996 tarihinde Palma de Mallorca şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Francesc Regis Crespí şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Crespi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Crespi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 2 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Crespi'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Crespi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Crespi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Crespi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Crespi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında CD Llosetense

30 Haziran 2016 yılında RCD Mallorca B

18 Ağustos 2016 yılında SD Leioa

30 Haziran 2017 yılında RCD Mallorca B

3 Temmuz 2017 yılında CD Vitoria

2 Temmuz 2019 yılında Asteras Tripoli

Crespi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Crespi şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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