Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray kendi sahasında, Fenerbahçe'yi konuk etti. Eşitliğin olduğu maçın uzatmalarında Fenerbahçe oyuncusu Crespo'nun golü skoru belirledi. - Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona eren maç sonrası Crespo merak konusu oldu. Peki Crespo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Fenerbahçe oyuncusu Miguel Crespo hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

CRESPO KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Crespo (tam adıyla Miguel Crespo da Silva) 11 Eylül 1996 tarihinde Lyon'da dünyaya geldi. Portekizli futbolcu Fenerbahçe'de oynamaktadır. Fransa'da dünyaya gelen Crespo, Portekiz kökenlidir.

FENERBAHÇE OYUNCUSU MİGUEL CRESPO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

19 Ağustos 2017'de Crespo, Braga B formasıyla ilk profesyonel maçına 2017–18 LigaPro maçında Santa Clara karşısında çıktı.

ALT YAPI KARİYERİ

2005-2007 Escola Luciano

2007-2009 FC Porto

2009-2010 Escola Luciano

2010-2012 Artur Rego

– Barroselas

PROFESYONEL KARİYERİ

2014-2016 Neves

2016-2017 Merelinense

2017-2019 Braga B

2019-2021 Estoril

2021- Fenerbahçe