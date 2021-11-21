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Crespo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Fenerbahçe oyuncusu Miguel Crespo hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Dev derbinin sonucunu Crespo'nun golü belirledi. Fenerbahçe'nin - üstünlüğüyle sona eren maç sonrası Crespo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Fenerbahçe oyuncusu Miguel Crespo hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtı merak edildi. İşte detaylar.

Crespo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Fenerbahçe oyuncusu Miguel Crespo hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray kendi sahasında, Fenerbahçe'yi konuk etti. Eşitliğin olduğu maçın uzatmalarında Fenerbahçe oyuncusu Crespo'nun golü skoru belirledi. - Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona eren maç sonrası Crespo merak konusu oldu. Peki Crespo kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Fenerbahçe oyuncusu Miguel Crespo hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

CRESPO KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Crespo (tam adıyla Miguel Crespo da Silva) 11 Eylül 1996 tarihinde Lyon'da dünyaya geldi.  Portekizli futbolcu Fenerbahçe'de oynamaktadır. Fransa'da dünyaya gelen Crespo, Portekiz kökenlidir.

FENERBAHÇE OYUNCUSU MİGUEL CRESPO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

19 Ağustos 2017'de Crespo, Braga B formasıyla ilk profesyonel maçına 2017–18 LigaPro maçında Santa Clara karşısında çıktı.

ALT YAPI KARİYERİ

2005-2007    Escola Luciano
2007-2009    FC Porto
2009-2010    Escola Luciano
2010-2012    Artur Rego
–    Barroselas

PROFESYONEL KARİYERİ

2014-2016    Neves
2016-2017    Merelinense
2017-2019    Braga B
2019-2021    Estoril
2021-    Fenerbahçe

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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