Criss Angel Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

CRİSS ANGEL KİMDİR?

Doğum tarihi : 19.Aralık.1967

Criss Angel kaç yaşında : 51

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Illüzyonist

Criss Angel doğum yeri : New York, ABD

CRİSS ANGEL BİYOGRAFİSİ

Criss Angel günümüzün en çok tanınan sihirbazlarından biridir.

Criss Angel, 19 Aralık 1967 tarihinde New York, ABD’de Dimitra Sarantakos, John Sarantakos çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Yunan asıllı Amerikan vatandaşı olan Criss Angel’in tam adı Christopher Nicholas Sarantakos’dur. JD Sarantakos, Costa Sarantakos adlarında iki kardeşi vardır. East Meadow Lisesi’nden mezun oldu.

Criss Angel 6 yaşından itibaren müzisyenlikten, aktörlüğe, illüzyonistlikten, hipnotistliğe kadar birçok sanat dalıyla ilgilendi. O zamandan beri muazzam yeteneklerini ve hayal gücünü sürekli çalışma disiplini ile birleştiren Criss Angel günümüzün en etkileyici sanatçılarından biri olmayı başarmıştır. Sihirbaz Harry Houdini’yi kendine örnek alan Criss Angel sihirbazlık kariyerine, Las Vegas’a gitmeden önce New York’da başladı.

Criss Angell ilüzyonistlik dışında müzisyenlik ve aktörlük yapmaktadır. Televizyon programlarında yaptığı gösterilerle tanınmıştır. Mindfreak isimli televizyon programı izlenme rekorları kırmaktadır.

Criss Angell Las Vegas Luxor da gösterilerine devam etmektedir. Cirque de Soleilile ortak gösterileri bulunmaktadır. Aynı zamanda bir rock solisti olan Criss Angel’ın tarzında, gösteril her zaman görebilirsiniz.

Criss Angel, 2002 yılında JoAnn Winkhart ile evlendi. 2006 yılında boşandı. 2015 yılının Şubat’ında Shaunyl Benson ile evlendi. Bir çocuğu vardır.

Criss Angell, ABD, Nevada, Las Vegas’da ikamet etmektedir.