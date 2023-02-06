Cristhian Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristhian Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristhian Rivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristhian Rivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristhian Rivas 20 Ocak 1997 tarihinde Mérida şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Venezuela uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristhian Yonaiker Rivas Vielma şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristhian Rivas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia de Futbol Venezuela yapmaktadır. Cristhian Rivas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cristhian Rivas'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristhian Rivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristhian Rivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cristhian Rivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristhian Rivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Estudiantes

20 Ocak 2022 yılında Cuiabá-MT

Cristhian Rivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristhian Rivas şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.