Cristian Carracedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Carracedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Carracedo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristian Carracedo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristian Carracedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Carracedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristian Carracedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Carracedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Carracedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Carracedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Carracedo 30 Kasım 1995 tarihinde L'Hospitalet de Llobregat şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Christian Carracedo García şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Carracedo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DIAMOND SPORT AGENCY yapmaktadır. Cristian Carracedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Carracedo'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cristian Carracedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Carracedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristian Carracedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Carracedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CF Mollet UE

1 Temmuz 2013 yılında Badalona Alty.

1 Temmuz 2014 yılında Badalona

4 Ağustos 2015 yılında RCD Mallorca B

3 Eylül 2016 yılında Cacereño

1 Ocak 2017 yılında Puente Genil FC

1 Temmuz 2018 yılında Écija Balompié

1 Ocak 2019 yılında Córdoba CF B

25 Temmuz 2019 yılında UP Langreo

3 Ocak 2020 yılında AD Ceuta

1 Temmuz 2020 yılında AE Prat

5 Ocak 2021 yılında SD Ejea

1 Temmuz 2021 yılında Linares

1 Temmuz 2022 yılında Córdoba CF

Cristian Carracedo kimdir

Cristian Carracedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Carracedo şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Cristian Carracedo nereli

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