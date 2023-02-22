Cristian Ganea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ganea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Ganea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Ganea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Ganea 24 Mayıs 1992 tarihinde Bistrița şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian George Ganea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Ganea Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MAGICO SPORTS yapmaktadır. Cristian Ganea, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristian Ganea'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristian Ganea Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cristiganea_/

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Cristian Ganea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Ganea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Ganea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Ganea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında RCD Mallorca B

25 Temmuz 2011 yılında CD Santanyi

31 Aralık 2012 yılında RCD Mallorca B

18 Ocak 2013 yılında FCM Targu Mures

1 Temmuz 2013 yılında Univ. Craiova

20 Temmuz 2014 yılında Sageata Navodar

24 Ocak 2015 yılında FC Brasov

1 Temmuz 2015 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2018 yılında Athletic

9 Ocak 2019 yılında CD Numancia

30 Haziran 2019 yılında Athletic

24 Ocak 2020 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2020 yılında Athletic

14 Ağustos 2020 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2022 yılında Panathinaikos

Cristian Ganea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Ganea şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cristian Ganea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Inter Viișoara, CD Basconia, CD Indartsu

Romanya takımında 3 numaralı formasıyla 13 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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