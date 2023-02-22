Cristian Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Ramirez 29 Mart 1995 tarihinde Nicanor Otamendi (BUE) şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Ezequiel Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Ramirez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Cristian Ramirez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Ramirez'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2017 yılında CA Talleres

30 Haziran 2018 yılında Lanús II

7 Eylül 2019 yılında Thesprotos

14 Temmuz 2022 yılında AS Trencin

29 Ocak 2023 yılında AO Egaleo

Cristian Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Ramirez şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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