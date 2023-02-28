Cristian Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Suarez 6 Şubat 1987 tarihinde San Felipe şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Fernando Suárez Figueroa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Suarez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Cristian Suarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 19 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Cristian Suarez'nin CD Palestino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında San Felipe

1 Ocak 2008 yılında Corinthians

30 Haziran 2008 yılında San Felipe

1 Temmuz 2008 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2009 yılında O'Higgins

1 Temmuz 2010 yılında San Felipe

1 Ocak 2011 yılında Olhanense

1 Temmuz 2011 yılında Cobreloa

1 Temmuz 2014 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2016 yılında CD Everton

19 Şubat 2021 yılında Palestino

Cristian Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Suarez şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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