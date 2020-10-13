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Cristiano Ronaldo corona mı? Ronaldo koronavirüse mi yakalandı?

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo corona mı? Ronaldo koronavirüse mi yakalandı? soruları internette büyük çıkış gösteriyor. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo corona mı? Ronaldo koronavirüse mi yakalandı?

Dünya futbol tarihinin en başarılı futbolcularından birisi olan Cristiano Ronaldo, corona mı? Ronaldo koronavirüse mi yakalandı? Soruları internette en çok aratılan konulardan birisi haline geldi. Peki, Cristiano Ronaldo corona mı? Ronaldo koronavirüse mi yakalandı? Detaylar haberimizde...

CRİSTİANO RONALDO CORONA MI? 

Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Futbol dünyasını üzen haber anında yayıldı. Portekiz Futbol Federasyonu, oyuncunun semptom göstermediğini de belirtti. Ronaldo'ya yapılan testin sonucunun şüpheli olduğu kaydedilirken ikinci testin sonucunun beklendiği kaydedildi. 

İşte Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama:

"Cristiano Ronaldo, koronavirüs testi pozitif çıktığı için İsveç maçının kadrosundan çıkarıldı. Ronaldo'nun herhangi bir semptomu bulunmuyor."  

PANDEMİ SÜRECİNDE VİRÜSTEN KORUNMUŞTU

35 yaşındaki futbolcu, pandemi sürecinin henüz başlarında liglere ara verildiği süreçte Portekiz'de sahibi olduğu adada ailesiyle birlikte dış dünyadan izole bir hayat sürerek korona virüsten korunmuştu.

FRANSIZ FUTBOLCULAR DA ALARMA GEÇTİ

Portekiz, Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Fransa ile karşı karşıya gelmiş ve müsabaka golsüz sonuçlanmıştı. Mbappe, Kimpembe, Pogba, Lucaz Hernandez gibi futbolcular da maç esnasında Ronaldo'yla yan yana geldiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şimdi Cristiano Ronaldo'nun testinin pozitif sonuçlanmasının ardından Fransa Futbol Federasyonu'nun nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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