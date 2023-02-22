Cristopher Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristopher Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristopher Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristopher Nunez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristopher Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristopher Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristopher Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristopher Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristopher Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristopher Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristopher Nunez 8 Aralık 1997 tarihinde Cartago şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kosta Rika uyrukludur.Gerçek adı da Cristopher Antonio Núñez González şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristopher Nunez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristopher Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cristopher Nunez'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cristopher Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristopher Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristopher Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristopher Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Cartaginés

1 Temmuz 2021 yılında PAS Lamia

Cristopher Nunez kimdir

Cristopher Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristopher Nunez şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Cristopher Nunez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosta Rika takımında 14 numaralı formasıyla 1 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Cristopher Nunez nereli

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