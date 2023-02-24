Csanad Feher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csanad Feher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Csanad Feher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Csanad Feher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Csanad Feher 13 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Fehér Csanád Levente şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Csanad Feher Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Csanad Feher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Csanad Feher'nin Újpest FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Csanad Feher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Csanad Feher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Csanad Feher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Csanad Feher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2015 yılında Puskás AFC Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Puskás AFC U17

29 Temmuz 2019 yılında Kecskemét U19

1 Ocak 2020 yılında Kecskeméti TE

13 Temmuz 2020 yılında Újpest II

1 Temmuz 2021 yılında Újpest FC

Csanad Feher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Csanad Feher şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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