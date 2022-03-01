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  3. CSKA'nın yeni gözdesi Yusuf Yazıcı! Performansıyla mest etti!

CSKA'nın yeni gözdesi Yusuf Yazıcı! Performansıyla mest etti!

Rusya'ya transfer olan milli yıldız Yusuf Yazıcı, performansıyla göz doldurdu. Sezonu CSKA Moskova'da kiralık olarak geçirecek yıldız futbolcu yeni takımında fırtına gibi başlangıç yaptı.

CSKA'nın yeni gözdesi Yusuf Yazıcı! Performansıyla mest etti!

Trabzonspor'dan Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan ve burada yıllar sonra şampiyonluğa ulaşan takımına önemli bir katkı da sağlayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, bu sezon kadroda yeterli sayıda şans bulamayınca CSKA Moskova'ya kiralanmıştı. Rus ekibiyle yeniden kendini bulan yıldız oyuncu, ilk maçında gösterdiği performansla takımın beğenisini topladı.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

CSKA Moskova Teknik Direktörü Aleksey Berezutski'nin ısrarla istediği Yusuf Yazıcı, çıktığı ilk karşılaşmada frikikten kaydettiği golle takımını öne geçirdi. 25 yaşındaki yıldız, Spartak Moskova'yı 2-0 mağlup eden CSKA Moskova'da gösterdiği başarılı performans ile maçın adamı seçildi. 

CSKA'nın yeni gözdesi Yusuf Yazıcı! Performansıyla mest etti!

ÇALIŞMASININ KARŞILIĞINI ALDI

Devre arasında kendisine Avrupa'dan birçok teklif geldiğini ifade eden Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'nın Teknik Direktörü Aleksey Berezutski'nin yoğun ısrarına kayıtsız kalmayarak Rusya'nın yolunu tutmuştu. Antrenman sonrası sürekli olarak duran top çalışmaları yapan milli futbolcu bu çalışmasının karşılığını da ilk maçında aldı.

CSKA'nın yeni gözdesi Yusuf Yazıcı! Performansıyla mest etti!

DURAN TOPLARIN VAZGEÇİLMEZİ

Çıktığı ilk resmi maçta frikikten attığı golle adında söz ettiren yıldız futbolcu, hazırlık maçlarında ise oynadığı 4 karşılaşmada 4 asistlik sergileyerek önemli bir istatistiğe imza attı. Teknik direktörün üzerine titrediği Yusuf Yazıcı duran top organizasyonlarında da takımını yönlendiren isim oldu.

CSKA'nın yeni gözdesi Yusuf Yazıcı! Performansıyla mest etti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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