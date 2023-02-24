Csongor Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Csongor Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Csongor Papp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Csongor Papp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Csongor Papp 22 Şubat 2005 tarihinde Zalaegerszeg şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Csongor Papp Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Csongor Papp, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Csongor Papp'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Csongor Papp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Csongor Papp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Ağustos 2017 yılında Haladás Alt.
1 Temmuz 2020 yılında Haladás U17
1 Ocak 2021 yılında Haladás U19
22 Temmuz 2021 yılında Zalaegerszeg II
1 Ocak 2023 yılında Zalaegerszeg
Csongor Papp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Csongor Papp şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.
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