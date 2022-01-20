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  3. Cübbeli Ahmet Hoca'dan çarpıcı paylaşım! 'Ali Babacan, AK Parti'den ayrılmasaydı, hoca bunu konuşmazdı' diyenlere yanıt verdi

Cübbeli Ahmet Hoca'dan çarpıcı paylaşım! 'Ali Babacan, AK Parti'den ayrılmasaydı, hoca bunu konuşmazdı' diyenlere yanıt verdi

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ali Babacan'ın, Sezen Aksu ve şarkısı ile ilgili yaptığı paylaşımı manidar bulduğunu belirten bir tweet atmıştı. Cübbeli Ahmet Hoca gelen eleştirilere yanıt verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan çarpıcı paylaşım! 'Ali Babacan, AK Parti'den ayrılmasaydı, hoca bunu konuşmazdı' diyenlere yanıt verdi

Cübbeli Ahmet Hoca, 2017'de çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı sebebiyle eleştirilen  Sezen Aksu'ya destek çıkan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sert çıktı.

Ali Babacan'ın, Sezen Aksu ve şarkısı ile ilgili yaptığı paylaşımı manidar bulduğunu ifade eden Cübbeli Ahmet Hoca, Paylaşımını "Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?!  ifadesiyle noktalamıştı.

Gelen eleştiriler üzerine Cübbeli Ahmet Hoca, YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Açıklama görüntüsünü Twitter'da da paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ali Babacan'la İlgili Attığım Tweet Hakkında "AK Parti'den Ayrılmasaydı Hoca Buna Konuşmazdı" Diyenlere Cevâbım; AK Parti'li Efkan Ala'ya ve Mehmet Özhaseki'ye Söylediklerimdir"

Cübbel Ahmet Hoca'dan çarpıcı paylaşım! 'AK Parti'den ayrılmasaydı hoca bunu konuşmazdı' diyenlere yanıt verdi

Konuya ilişkin YouTube kanalında yaptığı açıklamada "Sezen Aksu denen kadın Adem Babamıza, Havva Anamıza cahil diyor. Hepsini bilen insanlara cahil diyecek kadar haddini, kendinizi bilmez kadın. Bir de aydın geçinenleri gömüyor musunuz. 'Özgürlük var' gibi açıklamalar yapıyorlar. Bir de Ali Babacan kalkmış 'Fikir özgürlüğüdür' diyor. Ne özgürlüğü? HZ. Adem, kelam sahibi bir peygamber. Sen burada 3-5 kuruşluk rey için kalkıyorsun özgürlük sınıfına koyuyorsun. Bir tweet attık ortalık karıştı." ifadelerini kullanan Cübbeli Ahmet Hoca, Ali Babacan'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Müslümanın çizgisi olacak ya böyle bir şey olabilir mi? Kafirlerle oturup kalkar, münafıklarla oturup kalkarsan, sarhoşlarla-ayyaşlarla oturup kalkarsan o gruba girerek onlardan yana olduğunu göstermek için tweet atmak zorunda hissediyorsun kendini."

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen sözler sebebiyle tepki çekmişti.

Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri dine hakaret olarak yorumlanmıştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Sezen Aksu'ya destek verdiği paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. #SezenAksu’nun hedef alınması kabul edilemez"

Cübbel Ahmet Hoca'dan çarpıcı paylaşım! 'AK Parti'den ayrılmasaydı hoca bunu konuşmazdı' diyenlere yanıt verdi

Cübbel Ahmet Hoca'dan çarpıcı paylaşım! 'AK Parti'den ayrılmasaydı hoca bunu konuşmazdı' diyenlere yanıt verdi

Bunun üzerine Cübbeli Ahmet Hoca konuya ilişkin Twitter hesabında paylaşımda bulunmuştu.

Paylaşımında "Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakâreti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok mânîdârdır. Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum; Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?!" ifadelerine yer veren Cübbeli Ahmet Hoca ardından "Rabbimizin kelâmına mazhâr olmuş bir Nebiyy-i Zî-Şân'ın haysiyetini korumayanların artık korunacak bir îtibarları kalmamıştır." notunu düştüğü bir tweet daha atmıştı.

Cübbel Ahmet Hoca'dan çarpıcı paylaşım! 'AK Parti'den ayrılmasaydı hoca bunu konuşmazdı' diyenlere yanıt verdi

Berkem Temizel
Gece Editörü
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