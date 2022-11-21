Cübbeli Ahmet Hoca hastane odasından ameliyat olduğu haberini verdi! "Elhamdülillah iyi geçti"

Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü bugün ameliyata alınacağı için sevenlerinden dua istemişti. Ameliyattan saatler sonra sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Cübbeli Ahmet Hoca, neden ameliyat olduğunu söyledi

KATARAKT AMELİYATI OLDU

Cübbeli Ahmet Hoca yayımladığı videoda "Elhamdülillah katarakt ameliyatımız doktorların demesine göre iyi geçti inşallah bu gece de hastanede kalırım. İnşallah çarşamba akşam mektubat dersinde gözüm daha görüyor inşallah Çarşamba, Yunus Mektubat Dersim'de buluşuruz" ifadelerini kullandı.

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"EFENDİ HAZRETLERİM GÖZLERİME ÇOK DUA EDERDİ"

Cübbeli Ahmet Hoca yayımladığı videoda hocası Mahmut Efendi'yle ilgili bir anısına da değinerek "Efendi hazretlerimiz gözlerime çok dua ederdi. Yarın bu Ahmet'in gözünü tefsire bağışla diye bugüne kadar geldik. Bir gece rüyasında Ahmet'in gözünde ne oldu diye bağırarak uyandı kalktı. Hacı Ahmet yanına gitti. Ne oldu efendim? Dedi. Yok yok bir şey vardı ama geçti geçti dedi. bu şekilde bizim gözümüze kadar her şeyimizle ilgilenen pirimiz Rabb'im kabrini nur eylesin eylesin. Onun yüzü suyu hürmetine tesiri kitaplara ve sizin hizmetlerinize bağışlasın." şeklinde konuştu.